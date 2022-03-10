金門慶祝農民節 農委會：高粱保險3月施行

金門主要農作物高粱因極端氣候影響歉收，行政院農業委員會金融局長李聰勇今天表示，除了提撥救助金外，農委會計劃將高粱納入天然災害保險範圍，可望3月施行。

金門縣111年度農民節表揚大會上午在金門縣農會榖物乾燥中心舉行，出生於金門縣金沙鎮東沙尾的李聰勇出席，他在致詞時時帶給農友這則好消息。

李聰勇表示，金門高粱種植面積是全台灣地區高粱種植面積最大者，去年因連續兩年的乾旱，造成農友收成不佳；在金門縣農會理事長許玉昭和縣府團隊反映爭取下，農委會以最快速度，在今年農曆春節前，將相關救助金新台幣1661萬元匯入鄉鎮公所，發放給農友。

李聰勇進一步表示，除了救助金和低利率貸款，農委會預計對高粱推動保險，由農委會負擔一半保費，縣政府協助一部分，農友只需支付些許保費，即可保障一定的收入。

稍後接受中央社記者專訪時，李聰勇說明，依農委會初步規劃，高粱保險將以前5年金門高粱產量平均數1公頃1300公斤為計算基準，即如果民眾收成少於1300公斤，少收數量乘以單價，換算成理賠金額給農民。李聰勇說，農委會的目標是高粱保險3月能夠上路。

依金門縣農會提供的「110年農業生產成果統計表」，高粱種植面積為1748.75公頃，產量1613049公斤。縣農會理事長許玉昭在大會中表示，高粱是金門最大宗農作，尤其是金門經濟命脈金門酒廠釀酒的重要原料，感謝農委會迅速提撥救助金，並推動高粱保險。

金門縣長楊鎮浯致詞時也允諾，縣府會承擔高粱保險部分責任，讓農友在支付最少、風險最小的情況下，安心種植高粱，而毋須憂心受到天災影響。

根據金門氣象站資料，到今天為止，今年降雨量已達231.5mm，去年前3月只有60mm。楊鎮浯和許玉昭都相信今年會是「好年冬」，豐收的一年。

金門地區慶祝111年農民節表揚大會表揚了模範農事小組長5人、模範農民34人，以及績優農業產銷班；此外，大會還表彰6名績優安全農業示範農戶，其中，消防員出身的金沙鎮張斯翔，拿下第1組第1名。