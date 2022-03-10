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智泰科技贈高雄圖像辨識軟體 與高科大推VisLab AI教育

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，高雄市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，高雄市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影

智泰科技公司今天捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，市價7億8600萬元，並攜手高雄科技大學成立高雄VisLab AI人才培訓中心。高雄市長陳其邁表示，能有應用軟體的加入，有助學生在AI領域的學習，感謝企業厚植高雄市智慧科技產業人才培育基礎。

智泰科技公司董事長許志青表示，為普及我國AI教育，這次捐贈的VisLab AI圖像辨識工具軟體，學生無需學習程式語言，便可快速運用。智泰並與高雄科技大學合作，成立南部第一座VisLab AI人才培訓中心，協助高雄培育在地智慧科技產業人才。期望透過VisLab AI師資的培訓，將AI教育深耕於高中職與國中校園，不僅在課程中學習，更舉辦各種活動，如AI競賽、研習營以及師資培訓班等項目，讓師生能活用AI，以提升AI普及率與國際競爭力。

「『AI通識化』非常重要！」高雄科技大學校長楊慶煜表示，讓中小學生都能接觸到AI人工智能，有助於長程人才培育。高科大學術領域幾乎涵蓋台灣所有重要產業，精密製造、機電整合、智慧製造、資通訊科技也都是高科大的重點發展項目，期望透過VisLab AI人才培訓中心的成立，強化高雄在地產業人才培育量能，替升級中的高雄在地產業、半導體聚落及橋頭科學園區的開發，打上一劑強心針。

陳其邁也認同「AI通識化」的概念，他表示，高雄市積極加速5G AIoT、半導體產業鏈兩大發展主軸，推動橋頭科學園區、高雄煉油廠轉型楠梓產業園區、發展亞洲新灣區、打造5GAIoT新創園區等，將提供在地青年更多就業機會與選擇。透過本次產業工具的挹注，提供在地學子應用與學習AI工具及知識的機會，並藉由VisLab AI人才培訓中心的成立，打造在地智慧科技產業人才培育基地，加速傳統產業升級，讓高雄市由傳統工業城市轉型為高科技的智慧城市。

教育局長謝文斌表示，市府技職教育再升級政策訂出職業試探、導向實務、靈活教學、技職再生、業界協力等五大推動方向，加強學生專業技能及務實致用能力的養成，並深化產學合作，彌平學用落差。未來透過智泰科技與高科大合作成立的VisLab AI人才培訓中心，培訓高雄在地VisLab AI教育推廣師資，將AI教育落實於高中職與國中校園。

智泰科技公司董事長許志青（右）與高雄科技大學校長楊慶煜（左），宣布共同成立高雄VisLab AI人才培訓中心。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司董事長許志青（右）與高雄科技大學校長楊慶煜（左），宣布共同成立高雄VisLab AI人才培訓中心。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，高雄市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，高雄市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司董事長許志青（右）捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司董事長許志青（右）捐贈高雄市33所高中職、9所國中學校1965套「VisLab AI圖像辨識工具軟體」，市長陳其邁（中）代表受贈。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司董事長許志青（右）與高雄科技大學校長楊慶煜（左），在高雄市長陳其邁（中）見證下，宣布成立高雄VisLab AI人才培訓中心。記者徐如宜／攝影
智泰科技公司董事長許志青（右）與高雄科技大學校長楊慶煜（左），在高雄市長陳其邁（中）見證下，宣布成立高雄VisLab AI人才培訓中心。記者徐如宜／攝影

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