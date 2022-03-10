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春天氣溫變化大 動保處籲養禽業者防範雞隻球蟲

中央社 / 高雄10日電

高雄市農業局動保處近日接獲養雞場通報雞隻虛弱、經常下痢，已有部份小雞死亡，經診療確診為雞隻球蟲症。動保處提醒雞農近日氣溫升降起伏大，應特別防範球蟲卵囊芽孢形成。

動保處今天發布新聞稿表示，春天氣候變化無常，動物易爆發疾病，且冷氣團南下各地氣溫明顯下降，之後冷氣團遠離，氣溫又再上升，週期性溫度升降，如果雞舍內雞隻墊料潮溼，很容易促使球蟲卵囊芽孢形成。

球蟲症主要造成雞隻食慾廢絕、體重減輕、精神沉鬱、軟便、黑糞、血痢及脫水現象，病雞呈現發育不良、消瘦及貧血現象，如無法及時對症治療，極容易脫水死亡；而抵抗力較差的小雞，如果攝食芽孢化的卵囊就可能感染發病。

動保處指出，近日接獲養雞場通報雞隻體質虛弱，經常性下痢，已有部份小雞死亡，經派員前往訪視診療，確診為雞隻球蟲症，對症用藥後，雞群已恢復健康。

動保處長葉坤松說，雞舍內只要墊料太濕，就可能有球蟲，應特別避免墊料過於潮溼；另為避免雞隻食入芽胞化卵囊，禽舍內飼槽及飲水器須經常清理，雞隻飼養過程不可過於密集，並保持雞舍乾燥，加強通風且及時清理糞便等。

葉坤松說，球蟲很容易產生抗藥性，雞隻一旦出現異常下痢，一定要找合格獸醫師看診，找出正確致病原因並對症治療，不可未經獸醫師確診自行胡亂投藥。

獸醫師 冷氣團 復健

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