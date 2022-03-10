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全國環保夜市商圈特優 屏東勝利星村文創又環保

中央社 / 屏東縣10日電

環保署今年1月公布全國環保夜市、商圈評比，勝利星村在屏東縣政府環保局與文化處攜手輔導下，奪「特優」殊榮，縣長潘孟安表示，勝利星村難得的是文創區，又配合環保政策。

潘孟安今天透過新聞稿表示，現今全國有許多夜市、商圈跟進環保作為，夜市、商圈要達到不塑、無煙、無臭、且低碳沒有想像中困難，屏東勝利星村很難得的是文創區，業者也願意配合環保政策，讓勝利星村除擁有眷村懷舊與現代文創結合的風情外，還具備減塑、無煙的清新意象。

潘孟安表示，未來更期待在民間業者協力下，與民眾一同努力，養成自備購物袋及環保餐具逛夜市，減少向攤販索取1次性產品，共同為屏東打造接二連三特優等級環保夜市、商圈。

環保局表示，近年在勝利星村商圈推動自備環保餐具享優惠活動，民眾到配合活動的店家消費可以獲得現金回饋或餐點加量的福利，目前商圈內響應自備環保餐具享優惠的店家共有17家。

夜市 屏東縣政府 潘孟安

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