芒果荔枝氣候異常受害 屏縣盼農委會公告現金救助

屏東縣改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝因1、2月氣候異常受害，受災程度達20%以上，屏東縣政府今天呼籲農委會能夠公告辦理現金救助及低利貸款，協助受災農民。

縣府今天透過新聞稿表示，農委會至今還沒有對屏東縣因1、2月氣候異常災害公告相關農作物災損現金救助，依各公所提報災害統計農業受損品項，改良種芒果及滿州鄉玉荷包荔枝，經現勘確因災害導致花序受損，損害程度達20%以上。

農業處統計，屏東縣改良種芒果受害鄉鎮達17個，受損面積679.82公頃，受害程度達33%，損失金額估計近新台幣7000萬元；另外，滿州鄉玉荷包荔枝受害程度也達20%以上。

縣府表示，縣府已於上週彙整完各公所提報災損資料，依規定完成災情確認作業，並於7日以正式公文提報農委會，反映受災農民心聲及現況，縣府已啟動相關提報作業，盼農委會公告辦理現金救助及低利貸款，協助受災農民。

屏東縣改良種芒果及恆春地區玉荷包荔枝因氣候異常開花未結果及落花，災損嚴重，農民紛向立委們反映，要參選民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄、周春米及鍾佳濱，還有無黨籍立委蘇震清、原民立委伍麗華都接獲農民反應，都曾會同相關農委會單位前往勘災。