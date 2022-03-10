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高雄海砂屋仁愛河濱商城拆除 將闢10米計畫道路

中央社 / 高雄10日電

高雄最大海砂屋「仁愛河濱商城」單元一125戶已拆除，高雄市副市長林欽榮今天上午前往視察，並宣布河濱社區北側將闢10米計畫道路及5米通學道，提升聯外交通便捷。

林欽榮視察河濱商城時說，將啟動鼓岩國小南側劃設都市計畫道路公展作業，將於河濱社區北側開闢一條10米計畫道路及5米通學道，成為寬達15米永久性開放空間，也增添開發及招商潛力。

都發局長吳文彥說，市府未來開闢道路時，將一併調整既成道路及整合鼓岩國小校地，解決校地因現有巷道切割無法完整使用問題。

都發局表示，鼓岩國小機關用地都市計畫變更案，依照都市計畫程序，預計下週起辦理公開展覽，3月28日於鼓山區公所舉辦說明會，匯集民眾意見後，再依都市計畫規定辦理都市計畫委員會審議作業。

都發局也公布市府「588專案計畫作業規定」，未來只要所有權人7人發起，並籌備更新會工作室，向都發局提出申請，將有專案輔導計畫提供協商、清楚完整都市更新解說圖資、可行性都市更新事業計畫分析等服務。

林欽榮說，高雄市4大民間自辦都更，包括仁愛河濱商城、民族社區、慈愛社區、中興社區，都希望能透過588專案，協助成立更新會、推動都市更新事業計畫及1年內完成招商。

都市計畫 林欽榮 都市更新

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