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戶政列車開入校園 高雄學子辦身分證不用奔波

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市旗山、美濃戶等地政事務所啟動「戶政行動服務列車」，進入校園協助學生申辦身分證。圖／美濃戶政所提供
高雄市旗山、美濃戶等地政事務所啟動「戶政行動服務列車」，進入校園協助學生申辦身分證。圖／美濃戶政所提供

國中應屆畢業學生有辦理國民身分證需求，高雄市旗山、美濃戶等地政事務所啟動「戶政行動服務列車」，3月起陸續前往各國中替學生辦理初領國民身分證作業。戶政所人員說，考量防疫政策及避免學生與家長花時間奔波，對大家都方便。

美濃戶政行動服務列車昨天開往美濃國中，協助89人申辦身分證。美濃戶政所主任方聰士說，除美濃國中外，後續還要前往茂林國中、龍肚國中、南隆國中、寶來國中、桃源國中及六龜完全中學等校，由專人協助學生辦理初領身分證，月底前協助250名學生申辦身分證。

旗山戶政所也有提供同樣服務，預計前往那瑪夏國中、甲仙國中、杉林國中、旗山國中、大洲國中等8校服務371人。主任謝鶴琳表示，學生若要辦身分證須由監護人陪同辦理，戶政所湧入大量人潮，對於承辦人員與家長來說都不利，直接前進校園，透過師長收取文件後返回辦公室製作證件，擇日再送回學校領取，作業比較有效率。

此外，戶政人員也向師生介紹開放檔案應用、性別平等業務CEDAW宣導，了解戶政最新消息及各項申辦資訊，提供便民服務。

身分證 美濃

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