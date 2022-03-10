屏東大鵬灣成風景區卻人潮少 莊瑞雄：交通部動起來

屏東東港鎮大鵬灣在成為國家風景區多年以來，人潮沒帶來反而影響當地民眾生計，民進黨立委莊瑞雄指出，要求交通部繼續努力清淤，完善區域排水來提升水質，並且除了透過仲裁解約將資產取回以外，較無爭議的地方應要儘速編列經費取回，同步將基礎旅遊設施做好，讓大鵬灣再現生機。

莊瑞雄說，他每天都會經過大鵬灣，一草一木長怎樣都知道，大鵬灣在加強清淤後雖有改善，但水質仍然有待改善。問題點第一個是在南屏養殖區沒有截流；第二個在林邊大排，每逢做大水或颱風，沒有擴大截流下除了一部分水跑到濕地，其餘大部分的水還是會沖到大鵬灣。

莊瑞雄昨天在交通委員會質詢此議題時，交通部長王國材回應，林邊大排是影響大鵬灣水質的最根本問題，這部分交通部會積極與水利署及縣政府來談，並且針對區域排水部分做充分的跨部會合作及溝通。

莊瑞雄並提到，本來幾千人的生計仰賴著大鵬灣，甚至還有許多人從事水上7-11等工作，要飲料、要便當就會送過去，結果在大鵬灣成為國家風景區後，沒有帶來更多觀光人潮，反而影響了民眾生計與大鵬灣的生機。

莊瑞雄說，目前交通部處理大鵬灣相關BOT(民間興建營運後轉移模式)解約案進行中，較無爭議的地方是否能夠儘速編列預算購買回來，看是要短期出租或是其他營運方式來同步進行建置大鵬灣的周邊基礎設施。目前青州經營的還可以，但整體大鵬灣仍然是生機不見，沒有友善基礎設施如飯店，非常的可惜，交通部必須要加速規劃辦理。

觀光局局長張錫聰回應，大鵬灣目前當務之急在於遊憩區的仲裁解約及後續處理，重要的是把資產取回後進行OT(政府投資興建、民間營運模式)，目前資金的部分已經報回行政院並獲得支持，會再加速進行。