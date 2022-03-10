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高雄最大海砂屋已拆畢 仁愛河濱商城盼重生契機

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市府推動民間自主更新，今宣布588專案法制化。記者王昭月／翻攝
高市府推動民間自主更新，今宣布588專案法制化。記者王昭月／翻攝

高雄最大海砂屋仁愛河濱商城因梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，搖搖欲墜，搭上去年城中城大火事件都更潮，住戶發動自主更新，其中A社區歷時100天拆除完畢，高雄市副市長林欽榮今早前往視察，同時宣示558專案法規化及鄰近鼓岩國小南側通學步道計畫將進行公展，並希望高市一年內，4處自辦都更案都能順利招商。

河濱商城A區共有125戶，居民經市府安置後，至3 月8日止現址已夷為平地，這場海砂屋樓板鋼筋銹蝕嚴重，耐震力不足，經三大技師公會鑑定為危樓，去年12月22日開拆。林欽榮及工務局長楊欽富慶幸地說，河濱商城拆除過程，怪手一動整個塌到地下室，險象環生，好在8日已拆畢，否則昨晚地震，真的「剉咧等」。

因應社區自主更新，林欽榮今也宣布，鼓岩國小南側與社區相鄰的校地，將變更為10米計畫道路，加上學校退縮5米，闢成一條15米道路，區域條件提升優勢，相信有利招商，但林也承諾，會還地給學校。

河濱商城更新會理事長郭麗雯表示，河濱商城共249戶，B、C區尚未拆，更新會預計下周提報修正版的事業計畫書，市府點頭後即逐戶洽談，扣除零星5、6戶待溝通，目前已有50%住戶同意都更，也有屬意的合作建商，目標是提升到「住四」建地，且一坪換一坪。

林欽榮同時宣布，協助民間自主更計的588專案已經法規化，只要7人就能籌設更新會，以法人身分與市府對口，逾50%同意，市府就會介入輔導，給補助經費，80%同意就啟動都更新程序，只要是合理的都市變更，市府會全力支持。他也希望包括河濱商城、民族社區、慈愛社區、三鳳宮旁的中興社區，都透過自主都更588專案，1年內完成招商。

高雄最大海砂屋仁愛河濱商城，歷經100天拆除已夷為平地，等待重建更新。記者王昭月／攝影
高雄最大海砂屋仁愛河濱商城，歷經100天拆除已夷為平地，等待重建更新。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮今早視察海砂屋河濱商城拆除進度， 同時宣布鄰近鼓岩國小通學步道計畫公展及都市更新588專案法制化。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮今早視察海砂屋河濱商城拆除進度， 同時宣布鄰近鼓岩國小通學步道計畫公展及都市更新588專案法制化。記者王昭月／攝影
河濱商城B、C 區可望年底也能執行拆除更新。記者王昭月／攝影
河濱商城B、C 區可望年底也能執行拆除更新。記者王昭月／攝影
高雄市工務局長楊欽富（右）表示，所幸河濱商城8日即拆畢，否則昨天地震，真的「剉咧等」。記者王昭月／攝影
高雄市工務局長楊欽富（右）表示，所幸河濱商城8日即拆畢，否則昨天地震，真的「剉咧等」。記者王昭月／攝影

都更 林欽榮 海砂屋

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