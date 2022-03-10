高雄最大海砂屋已拆畢 仁愛河濱商城盼重生契機

高雄最大海砂屋仁愛河濱商城因梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，搖搖欲墜，搭上去年城中城大火事件都更潮，住戶發動自主更新，其中A社區歷時100天拆除完畢，高雄市副市長林欽榮今早前往視察，同時宣示558專案法規化及鄰近鼓岩國小南側通學步道計畫將進行公展，並希望高市一年內，4處自辦都更案都能順利招商。

河濱商城A區共有125戶，居民經市府安置後，至3 月8日止現址已夷為平地，這場海砂屋樓板鋼筋銹蝕嚴重，耐震力不足，經三大技師公會鑑定為危樓，去年12月22日開拆。林欽榮及工務局長楊欽富慶幸地說，河濱商城拆除過程，怪手一動整個塌到地下室，險象環生，好在8日已拆畢，否則昨晚地震，真的「剉咧等」。

因應社區自主更新，林欽榮今也宣布，鼓岩國小南側與社區相鄰的校地，將變更為10米計畫道路，加上學校退縮5米，闢成一條15米道路，區域條件提升優勢，相信有利招商，但林也承諾，會還地給學校。

河濱商城更新會理事長郭麗雯表示，河濱商城共249戶，B、C區尚未拆，更新會預計下周提報修正版的事業計畫書，市府點頭後即逐戶洽談，扣除零星5、6戶待溝通，目前已有50%住戶同意都更，也有屬意的合作建商，目標是提升到「住四」建地，且一坪換一坪。