減輕赴台就醫經濟壓力 金門縣府祭住宿優惠

金門縣衛生局今天表示，自109年6月實施民眾赴台就醫住宿優惠措施，每次補助每戶新台幣500元到1200元，1年以6次為限，重大傷病及中低收入戶12次；到去年年底共有2317人次受惠。

衛生局發布新聞表示，縣府關心民眾赴台就醫所承擔的生理、心理及經濟負擔；有鑑於縣民轉診赴台就醫除了必須負擔交通、醫療費用外，病患或陪同就醫照顧的家屬，在轉診就醫醫療院所周遭，如沒有親友可供借宿，還需額外支出住宿費用。

衛生局表示，為減輕民眾轉診到台灣本島就醫治療時的經濟負擔，衛生局與醫學中心周遭旅宿業者簽訂優惠住宿合約，提供病患及陪同家屬經濟實惠的住宿環境。

新聞稿指出，金門縣民赴台就醫住宿補助案於民國109年6月1日正式上路，符合補助的對象，持轉診單赴台就醫（含前後各1日）入住合法旅宿，低收入戶每天最高補助新台幣1200元，中低收入戶最高補助800元，一般戶最高補助500元。實際住宿費用如未達補助金額，以實際住宿費用覈實補助。

衛生局指出，這項補助以1房、每趟次5天、每年以6次為限；持有重大傷病卡、早療個案、低收入戶、中低收入戶者，補助次數可以增加到12次。

衛生局說，到110年12月31日止，已補助2317人次。民眾如有赴台就醫需求，可到衛生局「縣府用心轉診服務即時又貼心」網頁，查詢住宿房型及優惠資訊。