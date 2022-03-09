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金門縣府將調查機位需求 協助清明連假返鄉掃墓

中央社 / 金門縣9日電

兒童、清明節連假將到，金門縣政府今天表示，為滿足民眾返鄉掃墓祭祖的交通需求，將從明天起一連5天，調查民眾未訂妥機位的數量，據以協調民航局及航空公司加開加班機。

金門縣政府觀光處發布新聞資料指出，為充分發揮空運資源，達到最有效利用，避免因部分旅客重複訂位而影響多數民眾權益，各航空公司依照往例，在連續假期針對離島航線將實施機票加註限當日當班次有效等管制作為。

今年4月2日到4月5日為兒童、清明節連假，觀光處表示，這波連假的管制期間（4月1日至4月3日台灣往金門，4月4日至4月6日金門往台灣）離島航線將實施機票加註限當日當班次有效、至遲於航班起飛前辦理退票及逾期作廢等措施，民眾務必注意。

觀光處指出，縣府除積極與交通部民航局協調爭取增加台金空運運量外，從明天起到3月14日共5天，調查台金5條航線未訂妥機位的民眾需求，希望讓所有金門鄉親順利返鄉或赴台。

相關調查，觀光處表示，可透過手機、網路系統登記，或上班時間洽縣府縣民服務中心（金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823），由工作人員協助上網登錄需求資訊，網址：http://www.flight.url.tw/。

觀光處指出，統計民眾需求後，縣府會盡速向民航局協調爭取運能。

金門 民航局 航線

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