公益接力獻真情 伊絲媞捐贈高雄復康巴士

總公司在桃園的伊絲碧媞國際有限公司，有感於身心障礙者有復康巴士往返醫療院所的交通需求，連續於109年、110年捐贈了3輛高頂復康巴士回饋家鄉。今年更於高雄成立首家跨縣市分公司，帶著感謝與回饋在地的心，今天特地捐贈高雄市2輛高頂復康巴士，高雄市副市長林欽榮出席捐贈儀式表示，有兩輛復康巴士生力軍加入後，可造福更多長者、行動不便者的就醫需求，也希望拋磚引玉，邀請更多企業加入公益接力。

伊絲碧媞創辦人劉依淳及總經理陳睿紳、顧問王沛嫺出席捐贈儀式，總經理陳睿紳說，過去也曾捐贈復康巴士給家鄉桃園，現在公司擴展至高雄，也希望能取之於社會、用之於社會，未來公益接力賽還會持續進行，讓善的循環在全台發光。