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高市復康巴士添生力軍 企業捐2輛高頂復康巴士

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
伊絲碧媞國際有限公司今捐贈2輛高頂復康巴士給高雄市政府。記者林巧璉／攝影
伊絲碧媞國際有限公司今捐贈2輛高頂復康巴士給高雄市政府。記者林巧璉／攝影

高雄市目前有156輛復康巴士，目前由高雄客運營運，去年提供全市29萬3407趟次服務。有鑒於長輩、身心障礙者往返醫療院所都須復康巴士接送，伊絲碧媞國際有限公司今天捐贈兩輛高頂復康巴士給高雄市政府，希望拋磚引玉，邀請更多企業加入公益接力。

高雄市副市長林欽榮今出席捐贈儀式表示，有兩輛復康巴士生力軍加入後，運量可望從29萬3497趟次增加至30萬至32萬趟次，可造福更多長者、行動不便者的就醫需求。林欽榮指出，目前高市復康巴士由高雄客運營運，除了市區場站外，高雄客運也做到區區有復康巴士的服務，除了那瑪夏外，每區都有場站停放復康巴士，也隨時試預約狀況調度車輛。

伊絲碧媞總經理陳睿紳說，伊絲碧媞在桃園成立總公司，今年也至高雄設立分公司，過去曾捐贈6輛復康巴士給家鄉桃園，現在公司擴展至高雄，也希望能取之於社會、用之於社會，未來公益接力賽還會持續進行，讓善的循環在全台發光。

高市交通局指出，為妥善照顧弱勢民眾，目前已縮短預定復康巴士時間，也持續增購低地板公車，期望能在2025年達到全市公車無障礙。

伊絲碧媞國際有限公司今捐贈2輛高頂復康巴士給高雄市政府。記者林巧璉／攝影
伊絲碧媞國際有限公司今捐贈2輛高頂復康巴士給高雄市政府。記者林巧璉／攝影

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