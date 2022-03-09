聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市復康巴士添生力軍 企業捐2輛高頂復康巴士
高雄市目前有156輛復康巴士，目前由高雄客運營運，去年提供全市29萬3407趟次服務。有鑒於長輩、身心障礙者往返醫療院所都須復康巴士接送，伊絲碧媞國際有限公司今天捐贈兩輛高頂復康巴士給高雄市政府，希望拋磚引玉，邀請更多企業加入公益接力。
高雄市副市長林欽榮今出席捐贈儀式表示，有兩輛復康巴士生力軍加入後，運量可望從29萬3497趟次增加至30萬至32萬趟次，可造福更多長者、行動不便者的就醫需求。林欽榮指出，目前高市復康巴士由高雄客運營運，除了市區場站外，高雄客運也做到區區有復康巴士的服務，除了那瑪夏外，每區都有場站停放復康巴士，也隨時試預約狀況調度車輛。
伊絲碧媞總經理陳睿紳說，伊絲碧媞在桃園成立總公司，今年也至高雄設立分公司，過去曾捐贈6輛復康巴士給家鄉桃園，現在公司擴展至高雄，也希望能取之於社會、用之於社會，未來公益接力賽還會持續進行，讓善的循環在全台發光。
高市交通局指出，為妥善照顧弱勢民眾，目前已縮短預定復康巴士時間，也持續增購低地板公車，期望能在2025年達到全市公車無障礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言