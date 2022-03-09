只有一支麥克筆 琉球青年畫出在地意象打卡牆

年破百萬人次登島的屏東小琉球，近年觀光夯，在地青年李彥儒畢業後返鄉就業，利用自身美術專長，只靠一支麥克筆，畫出在地意象，將候船室生硬圍籬變成黑白藝術打卡牆。

這面黑白藝術打卡牆就位於小琉球白沙港的藍白航運候船碼頭處，藍白航運經理周台誠接受中央社記者訪問指出，在藍白航運工作的李彥儒是一名在地藝術青年，以自身美術專長，運用一支麥克筆，花了近3個月的時間，畫出11面擁有琉球在地意象圖案。

周台誠說，年輕人的視角在黑白點線面中，一筆一筆地畫出最真實的琉球之美，包含有綠蠵龜、著名景點花瓶石、白燈塔、觀音石等，打造出有趣的變化，放在候船室也帶遊客認識小琉球。

李彥儒說，決定要用黑白創作而不用華麗的色彩來繪畫，主要是覺得色彩在每個人心中擁有不同意義，純粹的黑白設計是為了讓每名來旅遊客人能替小琉球的旅程添上屬於自己的彩色。

生硬的候船圍籬空間經過巧妙變化，藍白航運希望遊客下船或搭船前，都可以到碼頭打卡拍照，來欣賞這一片純手工畫出的小琉球景點藝術牆。