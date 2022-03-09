影／屏縣智慧農業學校 推農用植保機人才培訓

屏東縣府推動青年返鄉從農，將裁併校南華國小打造屏東智慧農業學校，並規畫無人機2C級（25到150公斤）學術科考照場，以農業植保機開辦無人機專業操作訓練課程，屏東科技大學農園系博士班學生林瓚良與學弟妹創業「良品科技農業」，進駐農業學校，縣府也將在今年5月開設無人機專業操作訓練課程，勞青處長黃鼎倫說，訓後直接現地考照，良品科技農業輔導銜接職場。

黃鼎倫說，針對農村勞動人口老化與缺工議題，致力推動青年返鄉從農，園區規畫無人機2C級學術科考照場，整合產官學法人等四大力量，以農業植保機開辦無人機專業操作訓練課程，讓老農種植經驗傳承，科技導入青年運用，讓未來農業朝向更省工、更專業的方向發展。

黃鼎倫說，農民對無人機噴藥的接受度逐漸提高，且無人機農藥代噴商機夯，植保機的證照含金量高，全台取得合格代噴資格約160多人，坊間開辦教學場幾乎場場爆滿，「是很大的創業新藍海」。

屏科大農園系博士班、也是良品農業負責人林瓚良說，培訓一名合格機師需花費6到8個月的，取得證照後仍經實習試煉才可應對作業過程中突發狀況。且運用農業專業知識農業代噴任務，獲客戶信任讓他有接不完工作，年收入破百萬，他從自由無人機機師，去年偕學弟妹共同創業，培訓產業新血。

林瓚良說，植保無人機工作複雜度高，飛手除了要會飛行與基本維修，也兼具農藥、病蟲害知識、與作物的生理條件，跨領域專業人才，要取得兩張證照，民航局核發無人機操作證外，也要取得農委會藥毒所農藥代噴技術人員訓練合格，才能執行農藥代噴。