邱于芸金門發薪資 不放棄風獅爺購物中心

台開董事長邱于芸今天到金門風獅爺購物中心發放員工薪資，她表示，不但不會放棄風獅爺購物中心，還會強化在地經營團隊主導權，未來並將增加旅宿部分，重整風獅爺購物中心。

台開經營權爭議，邱于芸回任董事長。原定7日發放金門風獅爺購物中心薪資，但員工苦候，薪資遲未入帳。邱于芸昨晚就來到金門，今天帶著自己的存摺，陪員工填寫匯款單後，帶著匯款單，到銀行轉帳給員工。

在風獅爺購物中心3樓青創中心，邱于芸對員工說，「我不是來發錢，而是把我們應給你們的錢交在你們手上」，她說，時間有點晚，「我跟你們道歉」。稍後，邱于芸接受媒體聯訪時說明，公司大股東以個人名義借錢，她才有辦法今天來發放薪資，但因台開總部未能交出員工薪冊和轉帳方式，她只得以個人帳戶匯款給員工。

邱于芸表示，繼續經營風獅爺購物中心是董事會決議，今天發放薪資後，後續月分的薪資當然也會發放；她「感謝員工跟著我們」，允諾會為員工爭取更多自主空間，把台開風獅爺購物中心轉變成在地主導、自給自足的家園。

台開金門風獅爺購物中心是金門第一個由政府結合業界合作的工商休閒園興建營運移轉BOT案，由台開集團子公司台灣創新發展公司成立的台灣工商發展公司興建營運。身為台灣工商發展公司負責人的邱于芸說，長久以來，風獅爺購物中心的人事和財務一直由台北方面控制，應有更多在地主導權。

邱于芸說，小三通恢復就在眼前，兩岸經貿可望重啟，她要和員工在這裡建築夢想，相信這裡會愈來愈好；她更期盼利用暑假的國民旅遊帶來人潮，吸引店家夥伴進駐，把目前閒置的店面填滿，未來更計劃發展旅宿，讓風獅爺購物中心周遭擁有夜生活。

對員工說話時邱于芸多次哽咽，員工則是高喊「董事長加油」。