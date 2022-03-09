打團隊戰！高市邁向過半聯盟籲支持在地

民進黨高雄市議員黨內初選將近，派系之爭白熱化，新潮流（菊系）在高雄推出7位人，組成「邁向過半大聯盟」，今結合現任市議員康裕成、邱俊憲、何權峰等人站路口拜票。聯盟指出，近日台北派系頻用大量資源南下高雄奧援黨內初選，讓高雄在地議員參選人倍感壓力。

今3位議員陪同前新苓市議員參選人湯詠瑜、鳳山區市議員參選人蘇致榮、前鎮小港區市議員參選人黃彥毓以及林園大寮區市議員參選人洪村銘等4人，在鳳山、苓雅接界、衛武營捷運站路口拜票，請市民集結在地支援力量，挺深耕在地、具有豐富服務經驗的邁向過半大聯盟通過初選，團結贏得大選，成為議會中的即戰力。

康裕成議員表示，邁向過半大聯盟成員都有多年在地服務經驗，面對台北派系奧援高雄初選的競爭，請市民支持在地栽培、優質服務、腳踏實地的人選。

邱俊憲、何權峰指出，黨內競爭在所難免，不論是現任、新人都需過關，議會才能過半，聯盟中的參選人均是多年來，在高雄重要發展過程中，協助地方處理許多事務、具有豐富服務經驗的高雄隊友。

黃彥毓表示，自己曾任過高雄市黨部主委，過去無論黨中央或地方黨部，都會保持行政中立，如果跟個人選舉相關的事，就必須請假，並由執委會代理主委。但現任主委只在自己子弟兵的臉書下方留言，「我偶爾會去主委臉書留言，可是主委從來都沒有幫我留言打氣。」

湯詠瑜認為，新人參選在各方資源都較艱困，自己以新人之姿首次參選，所以一切都是從零開始，希望不論中央或地方黨部，都能不分派系一同協助新人，讓大家有公平曝光的機會。蘇致榮則說，大聯盟成員都在地方深耕10多年，請大家力挺在地年輕人。