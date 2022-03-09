未登工廠大限倒數10天 高雄近千家工廠未申請

國際藝術島正在馬祖展開，鄉親中有人斥之不夠紮根在地，多是外來藝術家的蜻蜓點水；有人認為不夠地域平衡，四鄉五島的活動獨漏西莒。但不可諱言，中央加持的銀彈攻勢，讓馬祖以新的形象出現在台灣人眼前。

2022-03-09 10:56