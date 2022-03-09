聽新聞
test
0:00 / 0:00
未登工廠大限倒數10天 高雄近千家工廠未申請
未登記工廠納管申請將於3月19日截止，高雄目前申請率約7成，仍有近千家工廠未申請納管。高市經發局今再度提醒，符合申請納管資格業者，應把握期限遞交納管申請書，確保後續合法經營權益，未申請業者依法將遭停水、停電。
經發局指出，自「工廠管理輔導法」修正案施行以來，已有超過3千家在地業者提出申請，目前核准2146件，累計申請率達7成，其中不乏在地深耕近30年的隱形冠軍業者。但仍有近千業者尚未提送，多數集中在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等區，呼籲業者把握時間申請，如有資料不足可後續依規定補件。
為解決違章工廠問題，「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路後，要求低汙染未登記工廠須在兩年內申請為特定工廠納管，但農委會畫設「農業產業聚落區」，造成全台坐落該區的583家工廠被排除納管。立委林岱樺先前表示接獲多起工廠業者陳情，林認為農聚區只是行政法令，已牴觸立法精神，目前與律師團體討論，準備聲請釋憲。
經發局表示，依法只要是2016年5月20日以前成立，且廠房面積或生產設備達一定規模，包括化學、食品類達50平方公尺，電力容量、熱能合計達2.25千瓦，其餘類別達150平方公尺、75千瓦的低污染未登記工廠，都須辦理工廠登記。呼籲業者在3月19日前申請納管，才能免受「建築法」、「區域計畫法」、「都市計畫法」、「國土計畫法」等處罰。
經發局今年1月啟動加強輔導，再次逐家寄發公文通知、依廠房規模訪視輔導填寫納管申請書，提供預查、一般送件及單一申請書等分流服務，近期也偕同區公所人力實地訪察，盼多管齊下促請業者申辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言