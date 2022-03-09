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未登工廠大限倒數10天 高雄近千家工廠未申請

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
未登記工廠納管申請將於3月19日截止，高雄目前申請率約7成，仍有近千家工廠未申請納管。記者林巧璉／翻攝
未登記工廠納管申請將於3月19日截止，高雄目前申請率約7成，仍有近千家工廠未申請納管。記者林巧璉／翻攝

未登記工廠納管申請將於3月19日截止，高雄目前申請率約7成，仍有近千家工廠未申請納管。高市經發局今再度提醒，符合申請納管資格業者，應把握期限遞交納管申請書，確保後續合法經營權益，未申請業者依法將遭停水、停電

經發局指出，自「工廠管理輔導法」修正案施行以來，已有超過3千家在地業者提出申請，目前核准2146件，累計申請率達7成，其中不乏在地深耕近30年的隱形冠軍業者。但仍有近千業者尚未提送，多數集中在大寮、鳥松、仁武、岡山、大社、燕巢等區，呼籲業者把握時間申請，如有資料不足可後續依規定補件。

為解決違章工廠問題，「工廠管理輔導法」2020年3月20日修法上路後，要求低汙染未登記工廠須在兩年內申請為特定工廠納管，但農委會畫設「農業產業聚落區」，造成全台坐落該區的583家工廠被排除納管。立委林岱樺先前表示接獲多起工廠業者陳情，林認為農聚區只是行政法令，已牴觸立法精神，目前與律師團體討論，準備聲請釋憲。

經發局表示，依法只要是2016年5月20日以前成立，且廠房面積或生產設備達一定規模，包括化學、食品類達50平方公尺，電力容量、熱能合計達2.25千瓦，其餘類別達150平方公尺、75千瓦的低污染未登記工廠，都須辦理工廠登記。呼籲業者在3月19日前申請納管，才能免受「建築法」、「區域計畫法」、「都市計畫法」、「國土計畫法」等處罰。

經發局今年1月啟動加強輔導，再次逐家寄發公文通知、依廠房規模訪視輔導填寫納管申請書，提供預查、一般送件及單一申請書等分流服務，近期也偕同區公所人力實地訪察，盼多管齊下促請業者申辦。

岡山 農委會 停電

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