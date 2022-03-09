慶祝植樹節 高市府11日免費發送逾2萬株樹苗
慶祝植樹節，高市農業局今天表示，3月11日將在38個區公所發送羅漢松、楓香、光臘樹3種小樹苗，共計2萬2800株，不必攜帶證件，可直接到各區公所領取，每人可領取2株，送完為止。
高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，3月11日上午8時30分起，將在全市38個區公所同步發送羅漢松、楓香、光臘樹3種小樹苗，共計2萬2800株。
欲領取的民眾，當天不必攜帶任何證件，可直接到各區公所領取，但須自備環保袋，每人可領取2株樹苗；每個區公所限量600株，送完為止。
農業局表示，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇，造成許多生態危機，聯合國不斷呼籲各國落實永續發展目標，農業局因此在植樹節前夕，於各區公所同步發放小樹苗，邀市民共同參與植樹，讓環境永續經營。
農業局指出，3月11日提供的羅漢松是庭園優美造景樹，楓香可供建築房屋的梁柱或香菇段木，也可切碎當作培育其他蕈類的太空包；而光臘樹材質堅韌，是獨角仙溫暖的家園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言