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屏東排灣版歌劇魔笛「排灣傳奇」高雄市至德堂售票演出
創下屏東票房完售，口碑好評的屏東縣政府自製節目「歌劇魔笛-排灣傳奇」， 3月19日晚上7點半移師高雄市立文化中心至德堂盛大演出。
縣府文化處表示，「歌劇魔笛-排灣傳奇」，是屏東演藝廳第一齣自製排灣版歌劇，2020年首演佳評如潮，今年特別邀請知名影像設計師王奕盛操刀，全面升級成2.0版，在高雄市立文化中心至德堂演出，將屏東特有的部落文化與西方歌劇藝術融合，再次創造屏東在地文化與國際藝術接軌的無限可能。
「歌劇魔笛-排灣傳奇」以神童音樂家莫札特家喻戶曉的經典之作為文本，將故事的場景搬到屏東原住民排灣族部落。歌劇魔笛當中主要腳色裡的大祭司、王子、公主及夜后等，恰與排灣族的社會階層結構（大頭目、貴族、公主及祭司）有異曲同工之處。
當西方歌劇的場景轉換成屏東排灣族石板屋、聚會所及部落遺址；原民傳統服飾的配件鈴鐺聲，與歌劇美聲的相互唱和，譜出另類的文化樂章。歌手們身著排灣族的傳統服飾唱出西方的歌劇，西方文化與部落文化的相互交織碰撞，造就一齣台灣限定版的「排灣傳奇」。
文化處說，不只培訓屏東在地的合唱人才，號召多名在外縣市的屏東聲樂家參與演出，今年依舊邀請墨西哥尤卡坦歌劇工作室藝術總監Maria Eugenia Guerrero Rada大師擔任導演。雖因疫情關係，導演無法來台現場指導，仍透過視訊的方式，指導演員排練，盼將最完美的演出呈現在觀眾面前。售票請洽：OPENTIX兩廳院文化生活
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