快訊

俄烏戰爭給中國大陸警示 外媒：習近平應暫不會對台動武

台南出現首次院內感染 鹽水家族群聚已11人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大家來種樹！3月11日高雄38區公所免費發送2萬株樹苗

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗光臘樹。圖／高雄市農業局提供
高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗光臘樹。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局落實聯合國永續發展目標SDGs，倡導植樹愛護地球，3月11日上午8點半在38個區公所，同步發送羅漢松、楓香、光臘樹等3種小樹苗，共2萬2800株讓市民朋友帶回家種植。

農業局表示，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇造成許多生態危機，為響應聯合國提出的永續城市、氣候行動及陸地生態等各項指標，所以植樹節前夕在高雄各區公所同步發放小樹苗，邀請市民共同參與植樹的樂趣，多種一棵樹就多一分維護地球的生態環境。

農業局說，像羅漢松為庭園優美造景樹，俗話說「家有羅漢松、賺錢真輕鬆」；楓香可供建築房屋的梁柱或香菇的段木，也可切碎當作培育其他蕈類的太空包；而光臘樹材質堅軔優良，是獨角仙溫暖的家園。農業局提醒要來領取苗木的市民，活動當天不必攜帶任何證件，但請自備環保袋，直接到各區公所領取，每人可領取樹苗2株。每個區公所限量600株，數量有限，送完為止。

高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗楓香。圖／高雄市農業局提供
高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗楓香。圖／高雄市農業局提供
高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗羅漢松。圖／高雄市農業局提供
高雄市3月11日各區公所免費發送樹苗羅漢松。圖／高雄市農業局提供

聯合國 氣候變遷 太空

延伸閱讀

高雄「幸福共享美濃GO」被讚便民 下一步推進杉林區

藍高市黨部副主委曹桓榮與蔡壁如談藍白合？曹說是巧遇

宮廟旅遊團傳播鏈擴至第4波 高雄美容業客人染疫「夫妻雙確診」

高雄本土確診+2 市府挺旗津振興推搭渡輪獲100元旗津券

相關新聞

因3大理念不合 朱挺玗退出國民黨

高雄市前議長朱安雄之女、高雄市前議員朱挺玗今天PO出退黨聲明書，聲明書載明因「理念不合」，本月起正式退出國民黨。朱挺玗說...

屏東排灣版歌劇魔笛「排灣傳奇」高雄市至德堂售票演出

創下屏東票房完售，口碑好評的屏東縣政府自製節目「歌劇魔笛-排灣傳奇」， 3月19日晚上7點半移師高雄市立文化中心至德堂盛...

大家來種樹！3月11日高雄38區公所免費發送2萬株樹苗

高雄市農業局落實聯合國永續發展目標SDGs，倡導植樹愛護地球，3月11日上午8點半在38個區公所，同步發送羅漢松、楓香、...

風獅爺商店街 遭爆欠員工薪水

台開金門風獅爺商店街可能歇業的傳聞不斷，2名台開員工到金門縣政府申訴2月薪水沒領到。社會處表示，縣府已發文給台開要求限時...

小人物大故事／帆船媽媽教導 弱勢孩子勇闖大賽

高市汕尾國小海洋運動基地艇庫就在汕尾漁港旁，「帆船媽媽」教練母子檔許瑞真與蔡秉諺，指導小選手們合力將OP帆船拖移至港區下...

美濃公車式小黃 獲讚偏鄉Uber

高雄美濃「幸福共享 美濃GO」公車式小黃2.0服務上路月餘，累計媒合1598人次，被稱為「偏鄉版Uber」，採公車票價收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。