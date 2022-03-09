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大家來種樹！3月11日高雄38區公所免費發送2萬株樹苗
高雄市農業局落實聯合國永續發展目標SDGs，倡導植樹愛護地球，3月11日上午8點半在38個區公所，同步發送羅漢松、楓香、光臘樹等3種小樹苗，共2萬2800株讓市民朋友帶回家種植。
農業局表示，近年來全球氣候變遷，溫室效應加劇造成許多生態危機，為響應聯合國提出的永續城市、氣候行動及陸地生態等各項指標，所以植樹節前夕在高雄各區公所同步發放小樹苗，邀請市民共同參與植樹的樂趣，多種一棵樹就多一分維護地球的生態環境。
農業局說，像羅漢松為庭園優美造景樹，俗話說「家有羅漢松、賺錢真輕鬆」；楓香可供建築房屋的梁柱或香菇的段木，也可切碎當作培育其他蕈類的太空包；而光臘樹材質堅軔優良，是獨角仙溫暖的家園。農業局提醒要來領取苗木的市民，活動當天不必攜帶任何證件，但請自備環保袋，直接到各區公所領取，每人可領取樹苗2株。每個區公所限量600株，數量有限，送完為止。
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