高雄「幸福共享美濃GO」被讚便民 下一步推進杉林區

高雄美濃「幸福共享 美濃GO」公車式小黃2.0服務上路月餘，累計媒合1598人次，被稱為「偏鄉版Uber」，採公車票價收費，享到府接送服務，頗受好評，讓長輩得到被守護的幸福感。

美濃區有3萬8千人，65歲以上占27%，公共運輸覆蓋率約43%，今年初開辦「幸福共享 美濃GO」計畫，深入公車無法到達的村落，照顧長期被忽視的「末梢」居民，滿足就學、就醫、採買和洽公等需求。85歲邱爺爺說，有了共乘服務不再害怕出門，能在車上認識新朋友，最深僻的廣林里婆婆媽媽集體搭車去買菜，省錢又安全。

82歲劉媽媽住廣林里，她說，過去到市區採買騎機車要30分鐘車程，有共乘服務能和鄰居相約買菜，不怕颳風下雨，便民又貼心。75歲陳媽媽說，過去外出採買要等孩子放假一起行動，現在可多出門走走，生活圈變大了。

美濃獅山社區發展協會開辦社區關懷據點，陪伴長者活躍老化，許多長輩透過「幸福共享 美濃GO」乘車服務，就像「娃娃車」到府接人，開心享受上學樂趣。協會理事長鍾淑蘭說，有了美濃GO共乘服務，長輩出門意願提高，對身心健康有幫助。

高雄市交通局長張淑娟說，該計畫獲中央85%經費補助，美濃經驗相當成功，下一步預計前往杉林區，造福更多長輩。「幸福共享 美濃GO」充滿人味及信賴感，有司機上門發現長輩身體不舒服，適時協助送醫，發揮守望相助作用。司機張信生說，每一名長輩都像他父母，開車過程常一路談心。

目前美濃GO服務車輛有5輛，偏鄉發展公共運輸常面臨缺人缺車困境，政府鼓勵白牌車、自家車投入偏遠路線營運，高雄市交通局3月初通過「高雄市社會團體或個人成立市區汽車客運業經營偏遠路線作業要點」，社會團體、個人可申請，經高雄市區汽車客運審議會通過，取得營業執照就可營運核定路線，在地人服務在地人，成就另類的地方創生。

高雄市議員朱信強指出，幸福小黃服務相當便民，仍需加強服務量能和宣傳力道，可與公所活動結合，讓更多長輩了解這項服務，鼓勵更多長輩走出家門，增加人際互動是美事一樁。

「還是有一塊長輩被忽視了！」朱信強觀察，偏鄉仍有不少行動不便長輩有就醫需求無法被滿足，目前已有通用計程車，但旗美地區車輛過少，加上復康巴士有限，常有民眾反映一車難求，希望復康巴士供需能平衡。