高雄市突檢列管出租套房 3處宿舍未通過消防檢查

台中市發生出租套房大樓火警，釀成6死6傷，高雄市消防局自昨天起，突檢列管出租套房的消防設備，已有3處宿舍未通過消防檢查，其中2處是學生宿舍，消防局已對房東開出限期改善通知，未在時限內完成改善，將引用「高雄市火災預防自治條例」，裁罰6000元到3萬元罰鍰。

高雄市消防局目前列管818家租賃宿舍或集合式出租套房，將80處6樓以上、屋齡20年以上租賃處所，列為的高風險消防檢查對象，規畫3月底以前，完成消防檢查。

昨天起，消防局會檢前鎮、苓雅、三民、鳳山、大社、岡山及旗山等區宿舍或出租套房，今天消防局代理局長王志平更率隊會檢，已發現2處學生宿舍及1處出租樓房，因消防栓或消防泵浦故障，未通過消防檢查。

高雄市消防局表示，高雄市是全國最先訂定「火災預防自治條例」的地方政府，對於依法免設火警自動警報設備的場所，強制房東在出租前設置住宅用火災警報器，房東若未依法設置住警器，消防局接獲檢舉，會即派員處理。