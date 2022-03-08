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潘孟安細數7年婦女政策成果 托育準公共化100%

中央社 / 屏東縣8日電
今天是38婦女節，屏東縣長潘孟安在臉書細數7年執政的婦女政策成果。圖／翻攝自潘孟安臉書
今天是38婦女節，屏東縣長潘孟安在臉書細數7年執政的婦女政策成果。圖／翻攝自潘孟安臉書

今天是38婦女節，屏東縣潘孟安臉書細數7年執政的婦女政策成果，其中，托育準公共化達100%；另外，準公共化幼兒園設置達7成、身障日間照顧據點涵蓋率82%。

婦女節，潘孟安與縣府女主管在縣府大門口拍了張大合照，並在臉書（Facebook）公布縣府團隊7年來的婦女政策推動成果。

潘孟安表示，縣府多年來推動婦女權益，在首名女副縣長吳麗雪以及許多1、2級女性主管的帶領下，完成許多首創女性政策，國中、小校長積極任用女性，且縣府局處首長任用女性達3成，同時也撐起了屏東半邊天。

潘孟安表示，屏東以減輕女性照顧負擔、提升女性經濟力、守護女性健康、鼓勵女性公共事務參與、推動觀光景點性別友善環境等5大面向做為女性政策目標。

具體婦女政策成果，包含托育準公共化達100%、準公共化幼兒園設置達7成、20家非營利幼兒園及5家社區互助教保中心，更在國小全面開辦課後照顧、建置385處社區照顧關懷據點（佈建密度87%）、64處身障日間照顧據點（涵蓋率82%）。

再者，設置7區家庭福利服務中心、打造27處共融及特色遊戲場、5處親子館、3處托育資源中心，減輕育兒家庭照顧壓力，潘孟安表示，縣府提供家庭支持服務，讓0到99歲都可以在屏東安居樂業。

在提升女性經濟力部分，潘孟安說，縣府開設照服員、托育人員、月嫂等訓練促進就業，創辦大店長培訓，積極培育在地創業青年，其中有1/3是女性創業者，開辦屏東女性夢想館鼓勵婦女參與公共事務，提供婦女展演舞台，鼓勵社團女人當家。

今天起，縣府推出「好孕車券」交通補助，減輕孕婦家庭交通負擔，讓懷孕過程備受呵護。

潘孟安 屏東縣 托育

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