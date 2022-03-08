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100元旗津券3月11日起發放助振興 商圈店家放鞭炮慶賀

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府公布發行旗津卷振興觀光，旗后商圈店家放鞭炮慶賀。圖／簡煥宗服務處提供
高雄市府公布發行旗津卷振興觀光，旗后商圈店家放鞭炮慶賀。圖／簡煥宗服務處提供

高雄港在農曆年前爆發新冠肺炎疫情，旗津商圈生意一落千丈，業績只剩一成。高雄市府今天在防疫會議後記者會公布旗津振興方案，搭渡輪、住宿及旅行團旅客可拿到100元至200元不等旗津券，旗津居民可領300元旗津券，系列活動舉辦至暑假，旗津居民及旗后商圈店家放鞭炮迎接這個好消息。

農曆春節前後，觀光客不敢出遊旗津。衛福部長陳時中、監察院長陳菊等人接續到訪提振觀光，市府今天公布旗津振興方案，觀光局宣布「旗津周周有活動」，持續延續到8月底，旅行社30人以上旅遊團，車輛可補助1千元計畫。

經發局也表示，民眾搭乘渡輪至旗津可獲得100元旗津券，如在旗津住宿，每晚每人可獲200元旗津券，參加旅遊團也可獲得100元旗津券，3月11日（周五）開始發放至4月5日止，8月31日前要使用。此外，設籍在旗津的居民可獲得300元旗津券（50元面額6張）。

第一時間獲知振興方案，旗后商圈放鞭炮慶祝。市議員簡煥宗說，衛福部長陳時中及監察院長陳菊陸續到旗津提振觀光，信心喊話後部分人潮回流，今天市府宣布振興方案再添助力，期待放鞭炮開啟人潮與錢潮回流。

高雄市府公布發行旗津卷振興觀光，高市議員簡煥宗（右）與店家一起信心喊話說，旗津很安全。圖／簡煥宗服務處提供
高雄市府公布發行旗津卷振興觀光，高市議員簡煥宗（右）與店家一起信心喊話說，旗津很安全。圖／簡煥宗服務處提供

高雄市 疫情 觀光

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