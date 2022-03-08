金門祭重賞！65歲以上長者3/10接種疫苗送500元禮券

新冠肺炎疫情近期境外移入及本土確診個案持續延燒，金門縣政府今天表示，為鼓勵鄉親踴躍接種，已於3月1日起提供4000份百元超商禮券，只要前往地區14家合約院所接種新冠疫苗者皆可獲得，至於65歲以上長者，自3月10日至4月10日止，不分劑次，加碼提供500元禮券。

金門衛生局表示，有鑑於居家隔離及居家檢疫政策自3月7日起同時改為10天的居家隔離或檢疫；鑒於Omicron 病毒傳播力強，確診個案多為輕症或無症狀感染者，接種COVID-19疫苗為當前重要的防治方式。

衛生局表示，目前金門疫苗接種至昨日為止，以常住人口推算金門地區第1劑疫苗涵蓋率已達83.97%、第2劑達75.55%，追加劑為43.97%。為鼓勵鄉親踴躍接種，已於3月1日起提供4000份百元超商禮券，自3月1日至7日本縣已發送1,384份禮券。

另外，配合中央流行疫情指揮中心昨日記者會宣布：「為鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑(第3劑)COVID-19疫苗之65歲以上長者儘速接種，自3月10日起至4月10日止，加碼提供500元（含）以下衛教品」之政策，故自3月10日起調整贈品內容，分為三類別如下說明：

(一)64歳以下接種第1劑、第2劑贈送禮券100元及宣導品（宣導品配合中央政策發放至3月31日止；禮券送完為止）。

(二)64歳以下基礎加強劑、追加劑（第3劑）贈送禮券100元，禮券送完為止。

(三)65歲以上長者【46年次（含有以上出生】不分劑次提供500元禮券，自3月10日至4月10日止。

衛生局也說，為維護社區防疫安全，衛生局再次呼籲民眾，倘尚未接種新冠疫苗者，應儘快至本縣合約院所完成疫苗之施打，以提昇保護力；並落實勤洗手、注意呼吸道衛生、咳嗽禮節、佩戴口罩、保持社交距離及生病在家休息，共同嚴守社區之安全。