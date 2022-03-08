提升偏遠地交通服務 高市准社福團體、個人經營客運業

為增進偏鄉大眾運輸服務，鼓勵白牌車、自家車投入偏遠路線營運，高雄市交通局3月初通過「高雄市社會團體或個人成立市區汽車客運業經營偏遠路線作業要點」，社會團體、個人可遞交資料申請，經高雄市市區汽車客運審議會通過後，取得營業執照就可營運核定路線。交通局長張淑娟指出，美濃的大眾運輸覆蓋率低，今年初「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃2.0上路後造福更多長者、學童。

近日也媒合在地長照據點的車輛投入服務，擴大服務量能，美濃獅子社區發展協會車輛加入共享服務，理事長鍾淑蘭說，協會有兩台民間團體捐贈的車輛，平日用來載送長者至長照據點上課，「除了接送上下課外，多數時間車子空著未使用，當初聽到此服務，我們二話不說就響應加入，希望能服務更多美濃的長輩。」但目前協會車輛仍為自家車，要點通過後，協會可提交申請營運偏遠路線，朝合法化再進一步。

交通局副局長劉建邦指出，高雄市幅員廣大，有不少村落沒有大眾運輸服務，透過公車式小黃服務，可讓更多民眾享有運輸服務，「但偏鄉普遍有服務車輛不足狀況，在美濃GO服務也看到一樣的困境，透過修法可輔導自用車合法載客，讓在地人服務在地人。」

美濃「幸福共享 美濃GO！」公車式小黃2.0服務上路38天，目前已媒合1598人次乘坐，如「偏鄉版Uber」。此計畫只要公車收費，享到府接送服務，由多元車輛、幸福運輸營運服務中心及在地需求通報網路組成，只要透過電話、LINE等平台預約，就可媒合無路線、班表、具彈性的共享運具，2人以上即可發車。根據統計，目前每車次搭乘人數為3.7人，幾乎都是滿載狀況。

劉建邦認為，在地人投入公車式小黃服務也是另類的地方創生，「偏鄉就會機會少，有些人為了討生記不得不離鄉背井，公車式小黃讓在地居民多了家鄉服務的機會。」