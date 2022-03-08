綠營搶攻高雄三選區第三席 五立委替市議員參選人站台

高雄市議會第三選區包括岡山、橋頭等六區，應選出五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中高雄新潮流立委為展現氣勢，今天上午由5名立委替市議員參選人陳慶鴻站台並辦聯合推薦記者會。同樣角逐黨內初選及市議員選戰的湧言會林志誠，也勤走基層，積極為選戰布局。

民進黨內預計4月6日起，舉行六都市議員初選電話民調順序抽籤，為展現氣勢，高雄新潮流（菊系）立委包含邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆5位，今天上午同為「邁向過半大聯盟」成員的陳慶鴻拉抬聲勢。

陳慶鴻為立委邱志偉的重要幕僚，擁有逾十年的地方服務經歷；在場立委，皆認為他擁有地方服務資歷，能成為選戰優勢，若未來能勝選即可成為即戰力。

邱志偉回顧，2012年首次投入選舉起，就與時任服務處主任的陳慶鴻四處征戰，當年以50.2的得票率，驚險過關，歷經十年三屆，大岡山區得票率提高至65.57，成長近16%，這樣的成績，陳功不可沒。

邱志偉認為，市議員需具備了解問題，及解決問題的基本能力，若沒10年經驗，至少也要5年以上才能充分了解並勝任地方，而非認為選區有空間，或為選舉才來的候選人。

陳慶鴻說，能獲同黨立委讚許，相當振奮與感動，也盼能以在地、資深及擁有年輕心態與衝勁的能量，為綠營搶攻第三席打拚。