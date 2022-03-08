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綠營搶攻高雄三選區第三席 五立委替市議員參選人站台

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
綠營市議員參選人陳慶鴻設計具岡山在地元素的口罩。記者陳弘逸／攝影
綠營市議員參選人陳慶鴻設計具岡山在地元素的口罩。記者陳弘逸／攝影

高雄市議會第三選區包括岡山、橋頭等六區，應選出五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中高雄新潮流立委為展現氣勢，今天上午由5名立委替市議員參選人陳慶鴻站台並辦聯合推薦記者會。同樣角逐黨內初選及市議員選戰的湧言會林志誠，也勤走基層，積極為選戰布局。

民進黨內預計4月6日起，舉行六都市議員初選電話民調順序抽籤，為展現氣勢，高雄新潮流（菊系）立委包含邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆5位，今天上午同為「邁向過半大聯盟」成員的陳慶鴻拉抬聲勢。

陳慶鴻為立委邱志偉的重要幕僚，擁有逾十年的地方服務經歷；在場立委，皆認為他擁有地方服務資歷，能成為選戰優勢，若未來能勝選即可成為即戰力。

邱志偉回顧，2012年首次投入選舉起，就與時任服務處主任的陳慶鴻四處征戰，當年以50.2的得票率，驚險過關，歷經十年三屆，大岡山區得票率提高至65.57，成長近16%，這樣的成績，陳功不可沒。

邱志偉認為，市議員需具備了解問題，及解決問題的基本能力，若沒10年經驗，至少也要5年以上才能充分了解並勝任地方，而非認為選區有空間，或為選舉才來的候選人。

陳慶鴻說，能獲同黨立委讚許，相當振奮與感動，也盼能以在地、資深及擁有年輕心態與衝勁的能量，為綠營搶攻第三席打拚。

黨內同樣角逐第三選區的林志誠，與陳慶鴻都是政治幕僚出身，民調顯示雙方支持度相近，也打著橋頭子弟的身份，近期勤走基層，以年輕形象，在大岡山地區博人氣，同樣矢言搶攻第三席，助綠營達到市議會席次過半目標。

立委邱志偉（右）與市議員參選人陳慶鴻（左）一同搭乘掃街車。記者陳弘逸／攝影
立委邱志偉（右）與市議員參選人陳慶鴻（左）一同搭乘掃街車。記者陳弘逸／攝影
立委趙天麟陪子弟兵林志誠積極在選區內掃街拜。圖／立委趙天麟團隊提供
立委趙天麟陪子弟兵林志誠積極在選區內掃街拜。圖／立委趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左）近日走訪高雄大岡山地區，陪子弟兵林志誠（右）到市場拜票，也安排車隊掃街。圖／立委趙天麟團隊提供
立委趙天麟（左）近日走訪高雄大岡山地區，陪子弟兵林志誠（右）到市場拜票，也安排車隊掃街。圖／立委趙天麟團隊提供
同黨立委（由左至由）李昆澤、劉世芳、邱志偉、許智傑和賴瑞隆等人，替市議員參選人陳慶鴻（左三）站台。記者陳弘逸／攝影
同黨立委（由左至由）李昆澤、劉世芳、邱志偉、許智傑和賴瑞隆等人，替市議員參選人陳慶鴻（左三）站台。記者陳弘逸／攝影

邱志偉 岡山

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