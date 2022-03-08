高雄鹽埕國小家長會志工募物資送烏克蘭 傳遞台灣溫情
為協助陷入戰爭中的烏克蘭人，高雄市鹽埕國小家長會、志工團今天募集大批物資，將來自高雄人的溫暖與關懷，傳遞身陷戰火的烏克蘭人。家長會兒林岳的妻子林歐莉亞是烏克蘭籍，很感謝台灣人伸出援手，在高雄的烏克蘭人也來協助整理物資。
為募集幫助烏克蘭人，鹽埕國小家長會與志工團在鹽埕國小內鄰近瀨南街，成立「賑災烏克蘭物資轉運站」，隨時集結接受捐贈的物資。目前轉運站堆滿捐贈的大批物資，包括餅乾，麥片與尿片、衣物等，展現來自高雄人對飽受戰火蹂躪的烏克蘭人道關懷。
鹽埕國小家長會長林岳與烏克蘭籍妻子林歐莉亞發起，受到學校家長會、志工與各界響應，也有不少來自師生的援助。校長陳昭治說，由於烏克蘭受到轟炸，不少地區均已斷電，另當地正值寒冷，因此急需手電筒等禦寒相關物資。
陳昭治說，烏克蘭戰火蔓延，迫使大量烏克蘭人民逃離家園，鹽埕國小發揮人溺己溺的精神，結合高雄各界的力量，會盡快將捐贈物資送達，提供烏克蘭難民最及時的幫助，也共同期盼協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園。
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