303大停電 高雄市法制局設單一窗口助向台電求償
303全台大停電，高雄市議員接獲反應有大樓電梯受損，害高齡長者出入爬樓梯，盼市府成立窗口受理求償。市長陳其邁今天指出，已責成市府法制局成立單一窗口協助向台電求償。
303全台大停電，許多業者損失慘重，國民黨高雄市議員邱于軒接到陳情陽明山莊有多部電梯因停電受損，維修費達新台幣60幾萬，且高樓長輩出入還要爬樓梯，呼籲市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大停電損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償。
對此，陳其邁今天上午參加高雄市婦女節活動，會前接受媒體聯訪時指出，市府已在法制局成立單一窗口，受理有關斷電所衍生的賠償或補償事宜。
針對停電調查進度，陳其邁也說，事件調查應該要由中央調查，有一些廠商也有跟市府聯繫，也正在協調了解受損狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言