快訊

大S「超保密」昨晚才告知家人閃婚 S媽氣炸、子女反應曝光

510萬人注意！26期疫苗明開放 族群分流預約

303大停電 高雄市法制局設單一窗口助向台電求償

中央社 / 高雄8日電

303全台大停電高雄市議員接獲反應有大樓電梯受損，害高齡長者出入爬樓梯，盼市府成立窗口受理求償。市長陳其邁今天指出，已責成市府法制局成立單一窗口協助向台電求償。

303全台大停電，許多業者損失慘重，國民黨高雄市議員邱于軒接到陳情陽明山莊有多部電梯因停電受損，維修費達新台幣60幾萬，且高樓長輩出入還要爬樓梯，呼籲市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大停電損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償。

對此，陳其邁今天上午參加高雄市婦女節活動，會前接受媒體聯訪時指出，市府已在法制局成立單一窗口，受理有關斷電所衍生的賠償或補償事宜。

針對停電調查進度，陳其邁也說，事件調查應該要由中央調查，有一些廠商也有跟市府聯繫，也正在協調了解受損狀況。

停電 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

303大停電高雄社區電梯壞9台要花66萬維修 居民氣炸

慶祝婦女節 陳其邁宣布孕婦交通津貼擴及三族群

大停電釀禍爬樓梯苦不堪言 邱于軒要求市府設單一窗口

挑戰民進黨高雄執政 民眾黨籲國民黨組在野大聯盟

相關新聞

高雄鹽埕國小家長會志工募物資送烏克蘭 傳遞台灣溫情

為協助陷入戰爭中的烏克蘭人，高雄市鹽埕國小家長會、志工團今天募集大批物資，將來自高雄人的溫暖與關懷，傳遞身陷戰火的烏克蘭...

綠營搶攻高雄三選區第三席 五立委替市議員參選人站台

高雄市議會第三選區包括岡山、橋頭等六區，應選出五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中高雄新...

2022台灣文化創意博覽會移師高雄 8月亞洲新灣區開展

亞洲文創盛事「台灣文化創意博覽會」，3月7日晚間官方正式公布今年移師高雄舉辦，今年8月展出10天。8月5日至14日擇定高...

停辦2年 高雄內門宋江陣25日開幕 首創街舞跨界結合

高雄內門宋江陣的遶境連續兩年因疫情取消，高雄市觀光局今天宣布復辦，預計在3月25日在內門順賢宮開幕，一連舉辦至4月5日清...

向女性勞工致敬！高雄勞博館邀觀眾尋找「神力女超人」

今天是國際婦女節，高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動，邀民眾尋找暗藏在館內各個展覽的神秘暗號與數...

慶祝婦女節 陳其邁宣布孕婦交通津貼擴及三族群

今天是婦女節，高雄市長陳其邁參加「2022高雄婦女節」主題活動，並在活動中宣布，高雄市弱勢孕婦產檢交通補助擴大辦理，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。