303大停電 高雄市法制局設單一窗口助向台電求償

303全台大停電，高雄市議員接獲反應有大樓電梯受損，害高齡長者出入爬樓梯，盼市府成立窗口受理求償。市長陳其邁今天指出，已責成市府法制局成立單一窗口協助向台電求償。

303全台大停電，許多業者損失慘重，國民黨高雄市議員邱于軒接到陳情陽明山莊有多部電梯因停電受損，維修費達新台幣60幾萬，且高樓長輩出入還要爬樓梯，呼籲市府能盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大停電損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償。

對此，陳其邁今天上午參加高雄市婦女節活動，會前接受媒體聯訪時指出，市府已在法制局成立單一窗口，受理有關斷電所衍生的賠償或補償事宜。

針對停電調查進度，陳其邁也說，事件調查應該要由中央調查，有一些廠商也有跟市府聯繫，也正在協調了解受損狀況。