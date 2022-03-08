高市議員第3選區 藍力求守成、綠拚過半初選5搶3
高雄市議員第3選區共有5席，國民黨現任3席尋求連任，選情相對單純；民進黨除現任2席外，將再增提1人，初選共5人搶3個提名額競爭激烈。另外，民眾黨、時代力量也各提1人。
高雄市議員第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭），國民黨由現任市議員陸淑美、方信淵、宋立彬3人尋求連任，尚無其他競爭新人浮上檯面，選情單純。
民進黨也將提名3人，除現任黃秋媖、高閔琳尋求連任，另湧言會「高雄正能量」林志誠、菊系「邁向過半大聯盟」陳慶鴻，還有曾任里長的李有財，5搶3。
民進黨預計21日至25日受理擬參選人領表、登記，4月11日至5月31日進行黨內初選民調。隨著初選時程接近，各參選人也頻爭取曝光。
陳慶鴻今天邀民進黨立委邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆站台掃街。邱志偉說，陳慶鴻在他服務處工作10年，了解在地問題。陳慶鴻說，他有資深幕僚歷練，也有新人拼勁，一定盡力為鄉親服務。
林志誠也勤走基層，他強調以誠懇勤樸的腳步踏遍選區大街小巷。林志誠曾任民進黨高雄市黨部執行長，也是高雄市長陳其邁補選團隊成員，去年辭去黨職投入選戰，矢言為民進黨在第3選區搶下關鍵1席。
而台灣民眾黨預計4月公布高市議員參選人提名名單，共有4人，其中第3選區有1人。時代力量日前也宣布第3選區推薦黃思學參選。
國民黨在第3選區力求保底3席，民進黨則盼從當選2席增至3席，初選競爭激烈，其他政黨也不缺席，也讓藍綠選情增添變數。
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