2022台灣文化創意博覽會移師高雄 8月亞洲新灣區開展
亞洲文創盛事「台灣文化創意博覽會」，3月7日晚間官方正式公布今年移師高雄舉辦，今年8月展出10天。8月5日至14日擇定高雄流行音樂中心規畫「文化策展區」，8月10日至14則於高雄展覽館規畫「文創品牌展區」及「IP授權展區」。高雄市長陳其邁也在臉書發文，邀請大家夏天一定要來台灣文博會；副市長史哲要聚集展現高雄的文化創意能量。
台灣文博會2010年首度舉辦，11年來除了2020年因疫情停辦1年，以往都在台北辦理，以商展形式呈現，是亞洲重要的藝術交易會展之一。近年則導入議題式策展及跨領域概念，帶入趨勢議題深度策展，2018年「從身體創造」、2019年「文化動動動」、2021年「Supermicros數據廟-匯聚相信的力量」等主題，從身體感官、地方風土或數位科技等形式不斷創新做主題策展。周邊文創品牌商品販售、IP展覽等，是眾多關注台灣文創愛好者年度必看展覽之一，同時也吸引國內外買家，透過線下、線上方式購買台灣文創優質好物。
高雄市文化局指出，台灣文博會歷經數階段轉型與創新，目前已是國內重要文創商品與圖像授權展示及交易平台。近年來結合產業、藝術、設計與生活的新詮釋，讓許多粉絲、設計愛好者朝聖。這次文博會將結合都市新發展標的亞洲新灣區及國家級智慧型場館，面對後疫情時代，並透過5G技術等新媒體科技應用，展現台灣多元化的文化能量及生活美學風格。
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