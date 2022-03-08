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停辦2年 高雄內門宋江陣25日開幕 首創街舞跨界結合

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄內門文武陣頭文化豐富，宋江陣活動受疫情影響已經停辦2年。圖／高市觀光局提供
高雄內門文武陣頭文化豐富，宋江陣活動受疫情影響已經停辦2年。圖／高市觀光局提供

高雄內門宋江陣的遶境連續兩年因疫情取消，高雄市觀光局今天宣布復辦，預計在3月25日在內門順賢宮開幕，一連舉辦至4月5日清明節，最後遊客期待的總舖師辦桌活動將在3月26日登場，明天起開放訂桌，每桌1萬2千元走高質感路線，今年取消全國學生創意陣頭競賽，街舞首度融入傳統藝陣文化。

高雄「羅漢門迎佛祖」是國家指定重要民俗，農曆2月19日觀音佛祖誕辰前舉辦宋江陣活動傳承文化，由內門紫竹寺、南海紫竹寺與順賢宮輪流主辦。前年活動順利開幕，受疫情影響，遶境、創意陣頭比賽及辦桌活動取消，去年同樣取消。

觀光局長周玲妏說，高雄內門是台灣宋江陣重要發展地，前兩年疫情停辦相關活動，考量2026年街舞霹靂舞納入青年奧運議題，今年首度融入街舞元素，規畫宋江陣與街舞跨界結合。

市府觀光局指出，「高雄內門宋江陣」3月25日晚間在內門順賢宮開幕，3月26、27日及清明連假（4月2日至5日）都會有展演活動，安排夏梅林宋江、順賢宮宋江陣等在地團體表演傳統陣頭，另有台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學、龍華科大等大專院校展現年輕創意，不辦創意陣頭競賽。

內門以總舖師文化著稱，今年辦桌「宋江大宴」也不缺席，觀光局指出，3月26日由南北大廚聯手開桌，以桌為單位採預約制，一桌新台幣1萬2000元，由台菜王子黃景龍，以及內門在地總舖師阿隆師（湯富隆）、阿机師（吳義雄）、陳美花等人聯手掌杓，每位主廚負責15桌，總計60桌，明天（3月9日下午5點起在官網及臉書開放訂桌）。

高雄內門文武陣頭文化豐富，宋江陣活動預計25日開鑼。圖／高市觀光局提供
高雄內門文武陣頭文化豐富，宋江陣活動預計25日開鑼。圖／高市觀光局提供

內門 宋江陣

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