高雄內門宋江陣活動復辦 「宋江大宴」26日開席
高雄市觀光局今天宣布25日起復辦「高雄內門宋江陣」活動，有宋江陣、樂團表演，而「宋江大宴」總舖師辦桌9日開放訂桌，26日在順賢宮開席，讓民眾回味久違的團聚滋味。
高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，睽違2年復辦的「高雄內門宋江陣」活動，3月26日起至4月5日舉行，除有傳統的夏梅林宋江陣、順賢宮宋江陣，也邀台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學、龍華科大等大專院校展現創意宋江陣表演。
此外，今年也邀請街舞男團B.T.O.D、十鼓擊樂團合作，帶入流行樂及街舞元素，希望讓更多年輕族群喜歡宋江陣的傳統文化與歷史底蘊，也讓更多人看見內門。
除了宋江陣外，內門有名的總舖師辦桌「宋江大宴」今年也回歸舉辦，邀多名知名台菜師傅展現手藝，3月9日下午5時起在官網及臉書開放訂桌，3月26日在內門順賢宮開席，民眾參與以桌為單位，每桌新台幣1萬2000元，共60桌。
觀光局長周玲妏表示，高雄內門為台灣宋江陣重要發展地，前2年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，今年融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新姿態回歸。
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