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向女性勞工致敬！高雄勞博館邀觀眾尋找「神力女超人」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供

今天是國際婦女節，高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動，邀民眾尋找暗藏在館內各個展覽的神秘暗號與數字，認識女性勞動者在工作崗位上扮演的角色，凡解開謎底完整回答問題者，就有機會抽中勞工博物館新推出的限量便當包巾。

高雄勞工博物館推出系列活動，向撐起半片天的女性勞動者致敬，希望藉由勞動戲劇、活動與教案設計，進一步建構性別平等與多元尊重的職場環境。

3月19日當天將推出1日限定的戲劇演出及紀錄片播映，上午場「揮灑青春～女孩站起來！」由勞工博物館戲劇志工組擔綱演出演繹1970年代女工們的青春故事，映後也邀請曾在加工出口區服務的廖文貞、李麗容分享過去工作的點滴。

下午場紀錄片播映「她們的故事」、「女工菜籽命」，看加工出口區的成立與女性投入勞動力市場，如何帶動台灣經濟發展，與經濟獨立後的女性如何走向自主的新生活。另配合館內最新登場的「Jalan-Jalan：移路相伴特展」，也將播映「姊妹，賣冬瓜」，看新移民女性如何在新家園中，勇敢發聲，爭取自身平等與權益，同時鼓勵更多新移民與台灣人一同關心移民議題。

高雄市勞工局局長周登春表示，隨著工業化、數位資訊與經濟的快速發展，讓勞動者對於自身權益的維護，逐漸由被動轉化為主動，其中也包括許多女性勞動者，積極爭取改善工作環境與提升勞動條件，讓大家逐漸開始注意女性勞動者在社會變遷，與經濟發展過程中所扮演的角色及重要性。為持續翻轉社會及職場中的性別刻板印象，勞工博物館即日起開放下載與高雄市女性權益促進會合作開發的「勞動與性別」教案設計製作的插畫圖卡，提供教學工作者運用。

高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供
高雄勞工博物館即日起至3月19日舉辦「尋找神力女超人」活動。圖／高雄市勞工局提供

博物館 新移民

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