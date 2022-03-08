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慶祝婦女節 陳其邁宣布孕婦交通津貼擴及三族群

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
三八婦女節，市長陳其邁（左三）致贈玫瑰花給高雄市女性醫護。記者徐白櫻／攝影
三八婦女節，市長陳其邁（左三）致贈玫瑰花給高雄市女性醫護。記者徐白櫻／攝影

今天是婦女節，高雄市長陳其邁參加「2022高雄婦女節」主題活動，並在活動中宣布，高雄市弱勢孕婦產檢交通補助擴大辦理，今年起從中低收對象擴大至新住民、原住民及身心障礙懷孕婦女，此外，坐月子到宅服務補助從100小時提升至120小時，今年內增設25家公立托園所。

高雄市政府去年開辦「好孕行得通」，提供弱勢孕婦產檢交通補助，符合資格者可領取28張180元乘車券，用於產檢時搭乘與社會局簽約的計程車往返醫療院時折抵車資使用。

高市社會局與打狗文史再興會社合辦高雄婦女節之《高雄･女力時代》展覽，今天起在鼓山區捷興二街與鼓元街的開放街道辦展覽，展至下月2日。陳其邁今早到書店喫茶一二三亭參加展覽活動，贈送玫瑰花感謝高雄醫護婦女。

陳其邁表示，全高市女性主管任用近五成，以前女性產檢非常麻煩，交通不見得便利，去年提供中低戶孕婦交通補助，疫苗優先施打，今年起產檢的交通補助要從中低收擴大至新住民、原民及身心障礙婦女；坐月子到宅服務補助從100小時提升至120小時，每天4小時，30天月子做好做滿。

此外，公托今年會再增設25家，另有新住民會館、北分館陸續成立，也要成為新住民的「後頭厝」。

今天是國際婦女節，市長陳其邁（左一）致贈玫瑰花給高雄市各行各業的傑出女力代表。記者徐白櫻／攝影
今天是國際婦女節，市長陳其邁（左一）致贈玫瑰花給高雄市各行各業的傑出女力代表。記者徐白櫻／攝影
「2022高雄婦女節」主題活動今天開跑，舉辦至4月2日結束。記者徐白櫻／攝影
「2022高雄婦女節」主題活動今天開跑，舉辦至4月2日結束。記者徐白櫻／攝影

孕婦 新住民 婦女節

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