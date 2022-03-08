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大停電釀禍爬樓梯苦不堪言 邱于軒要求市府設單一窗口
距離303大停電已經有5天，高雄市還有大樓住民電梯尚未修復，高齡長輩出入爬樓梯苦不堪言，電梯受損金額超過60萬元，高雄市議員邱于軒要求市府設立單一窗口受理廠商及住戶向台電求償。市長陳其邁表示，責成市府法制局成立單一窗口協助求償。
國民黨議員邱于軒指出，303大停電導致高雄石化業損失慘重，台苯損失約8千萬、亞聚損失約7千萬，另有住戶陳情，陽明山莊14樓電梯25台壞9台，連變電箱都爆掉，一台電梯修理時程需要2至3天，現在他們儘量拼一天搶修一台，高樓長輩寸步難行，居服員要爬9樓，光這個社區整體損失高達60萬，住戶憂心無力負擔，這些損失難道台電公司不需要負責嗎？
邱于軒說，希望市府盡快成立單一窗口，受理市民和廠商因303大跳電而損失的陳情案，後續再由市府統一聘請律師向台電求償，爭取應有權益。
停電事故後，市長陳其邁曾表示請經發局統計損失及法制局研擬向台電公司求償。今早參加社會局婦女節活動，陳其邁回應，目前已有部分廠商申報損失，市府正在協調與了解受損狀況；市府法制局會成立單一窗口受理停電衍生的受損事宜。
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