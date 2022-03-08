在地青年創業展夢想！九曲堂市場「菜脯囝蔬食」口碑讚

高雄大社區九曲堂公有市場112攤位的「菜脯囝蔬食」，是由4位7、8年級生創業，為傳統菜市場注入年輕活力，乾淨明亮的店鋪加上多樣化的美食，吸引到更多年輕客層的青睞。蔬食漢堡、三明治、港式點心、水煎包等，健康又美味，明星商品自製草莓醬三明治，吃得到新鮮草莓滋味！

菜脯囝蔬食業者黃小姐從小就立志開一間店，為推廣蔬食文化，自漢來蔬食離職後，與一群志同道合的朋友，開啟創業之路，在家鄉九曲堂公有市場承租攤位，運用補助資金打造聯合店面，販售蔬食手作早餐、媽媽味道的蔬食餐點；還有下午茶暖心燒仙草「Mr.Bear X 草仙生」，並與外送平台合作，將數位科技融入傳統市場。

「店名『菜脯囝』是因為自己很喜愛吃菜脯，也因菜脯愈老愈香、愈老愈貴，並且期望自己保持著像囝仔一樣純真樸實的初衷。」黃小姐說，因為對蔬食料理很有興趣，所以用心研究菜色，像芋泥鹹蛋起司吐司就是店裡招牌商品。為了讓客人保持新鮮感，常常變換菜單，冬天就會以新鮮草莓熬煮草莓醬，也會利用春夏盛產的桑葚推出手工桑葚汁，讓客人品嚐到各種季節的美味。

菜脯囝蔬食的在地年輕業者，並向高雄市政府青年局及經發局申請「市場青年創業補助計畫」協助，將不起眼的攤位重新裝修，並導入數位行銷擴大營業，慢慢打出口碑。

黃小姐說，因為對生意有更多期待，原已打算離開家鄉另尋店面，很感激青年局及經發局協助，讓自己可以留在故鄉實現自己的夢想。她也十分熱心公益，常於閒暇之餘推廣公益活動，自發性每月辦理義煮或是募物活動，希望藉由自身力量回饋社會，落實社會責任。