垃圾變黃金！ 萬巒鄉公所畜牧場沼渣媒合果園再利用

屏東縣是養豬大縣，萬巒鄉畜牧場有34家，考量畜牧廢棄物影響環境大，萬巒鄉長林國順將厭氧發酵後的沼渣集結成袋，並媒合分送給園藝業者與農友們，利用沼渣施肥，垃圾變黃金，解決環境問題。

萬巒鄉公所指出，鄉內200頭以下的豬隻畜牧場有13家，200頭以上業者有21家。林國順說，豬隻排泄物可觀，他曾看到其他鄉鎮業者恣意排放，影響下游河川。公所透過公私協力方式，與屏東科技大學、藍色東港溪保育協會合作，公所農事訪查員，逐一拜訪畜牧業者，推動沼渣、沼液作為肥料，媒合附近農園，作為肥料分送。

林國順說，公所推行一年，一開始農民擔心豬隻排泄物有臭味，懷疑有重金屬殘留，公所透過輔導員載來沼渣釋疑，畜牧業者將物品送驗，證實沒有殘留問題，讓農民願意合作。

公所指出，今年4月開始，畜牧業者過程中生產糞尿、廢水，透過厭氧發酵及曝氣處理，並將沼渣、沼液分離後堆置，後續由公所雇工裝袋，配送到媒合農友園區，或放在公部門管轄道路植栽，作為植物養分，估計每季消耗2000袋、約2至4萬公斤沼渣。