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高雄市區下午遭強陣風狂襲　路樹、鷹架倒塌幸無人傷

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
苓雅區輔仁路、建民路口一處路樹因不敵強風倒塌。圖／讀者提供
苓雅區輔仁路、建民路口一處路樹因不敵強風倒塌。圖／讀者提供

大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，高雄傍晚氣溫約17度，各地颳起怪風，其中路竹、彌陀、燕巢等地，最大陣風達8級，高雄市區因強陣風影響，新興區、苓雅區、前金區都傳出路樹倒塌，所幸均未造成人員傷亡，新興、苓雅分局員警派員到場交管，由市府養工處人員協助清除倒樹。

前金區光復二街今天下午4點多時發生路樹倒塌，一輛轎車遭壓鈑金受損，另外在前金區也有一處工地圍籬，同樣疑似因強勁風勢，被吹得傾倒；轄區警方新興分局獲報趕到現場，除通知相關單位到場處理，也擺放交通錐，維護交通順暢。

下午5時許，苓雅區輔仁路、建民路口，也有行道樹不敵強風倒伏，高數公尺的路樹橫倒路面，苓雅分局福德二路派出所員警到場後，檢視未有人車受困案及受傷，不影響車輛通行，現場由員警交管，並請養工處人員處理後續。

根據中央氣象局資料，大陸冷氣團南下，明（8）日至9日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低，今下午達「強風」地區則有燕巢、路竹、彌陀、梓官、左營等行政區。

冷氣團 路樹 氣象局

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