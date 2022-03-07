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台中火災6死 高雄列管高風險「寄宿舍」展開稽查

中央社 / 高雄7日電

台中市興中街大樓火警造成6死6傷，高雄市副市長林欽榮今天說，高市將重點稽查非法旅宿日租屋，另對消防局列管的寄宿舍其中高風險者80家，將於月底完成檢查，其餘7月底完成。

鑒於昨天台中市興中街大樓火警釀嚴重死傷，高雄市副市長林欽榮今天召集工務局、消防局、觀光局、警察局及環保局等局處，跨機關研商出租套房及集合住宅的公共安全精進作為。

林欽榮在會議中指示觀光局等局處，針對列管的135家非法旅宿日租屋，依法令加強稽查，一旦查獲違規或不法，除依規定裁處罰鍰外，也將強制執行斷水斷電。

此外，消防局列管寄宿舍計818家，將篩選6樓以上、20年以上的高風險寄宿舍計80家，會同工務局、警察局在3月底完成檢查，其餘7月底完成。教育局則掌握學校鄰近寄宿舍與建築物，加強消防公安與建築公安輔導與講習。

消防局會後發新聞稿指出，高雄市自去年城中城火災後，即對全市1233棟高風險老舊複合式大樓，於今年1月19日全數完成聯合稽查。其中設備不合格的大樓均已列入限期改善清冊列管，優先輔導裝設「住宅用火災警報器」及「滅火器」，補強火災預警及基本滅火功能。

另市府編列新台幣1.2億元，針對大樓提供各項公共安全補助，包含「建築物公安申報」、「消防設備檢修申報」、「防火門更新」、「3燈2器消防設備」、「消防設備修繕貸款利息補貼」及「輔導成立管委會」等，籲民眾踴躍申請。

高市府也修訂「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」，去年底函送行政院核定中，且公告實施「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」，強化大樓安全管理能力。市長陳其邁表示，公共安全絕不打折扣，更沒有轉圜空間。

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