搶攻高市議員席次 藍綠拚過半他黨競逐突圍

年底高雄市議員選舉，藍綠拚議會過半均預計提名約35席，並鎖定議長寶座。其他民眾黨、時代力量、台灣基進要從藍綠中突圍，也在多個選區提名人選，平均提名6到8。

民進黨2日中執會已議決2022年直轄市議員各選區提名名額，高雄市將提名35人，14日發布選舉公告、公告候選人登記日期及必備事項，21日至25日受理擬參選人領表、登記，4月11日至5月31日進行黨內初選民調。

民進黨除了老將尋求連任，投入選戰新人輩出。湧言會「高雄正能量」推出林志誠、黃雍琇、鄧巧佩及李庭慧；菊系「邁向過半大聯盟」有黃偵琳、黃彥毓、湯詠瑜、陳慶鴻；正國會系統「台灣正青」也有蔡佳庭、張峻榕。隨初選腳步愈近，近期新人頻頻爭取媒體曝光。

國民黨方面，高雄市黨部主委許福明表示，預計提名約35人，選情較單純選區可能4月提名；參選競爭激烈選區則預計5月辦理初選。

上屆議員選舉因為韓國瑜參選市長帶動的「韓流」，國民黨氣勢旺，拿下半數席次及議長寶座，但也因此這屆增額提名空間不大。不過，4選區（左營、楠梓）因人口增加，推估將增額1席，國民黨白喬茵、李昶志、莊為傑等新人表態參選，是藍軍新人激戰區。

台灣基進新聞部主任張博洋對中央社記者表示，台灣基進預計推7人參選，包括4選區（楠梓、左營）陳子瑜、5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）張婷婷、6選區（鼓山、鹽埕、旗津）王泳淇、7選區（三民）張博洋、10選區（前鎮、小港）黃敬雅、11選區（林園、大寮）楊佩樺；另9選區（鳳山）也確定會提名，近日公布人選。

民眾黨首波提名，包括4選區莊貽量、6選區劉家榮、7選區李佳玲。民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥接受中央社記者訪問表示，4月將再公布第3（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）、5、9、10選區共4人，包含民眾黨、親民黨雙重黨籍的現任議員吳益政等8人。

時代力量除現任議員林于凱尋求連任外，日前公布提名3選區黃思學、9選區顧崇德、10選區湯茹婷。林于凱告訴中央社記者，預計月底將再公布第4、11選區2人，共6人。

高市議會應選66席，目前民進黨25席，國民黨扣除過世的前議長許崑源有31席；時代力量、親民黨、台聯各1席，無黨團結聯盟3席及無黨籍3席。這屆選舉因人口轉移，外界推估4選區的左楠將增1席，第8選區（前金、新興、苓雅）少1席。

高雄市議員選舉共15個選區。第1到11選區為38個行政區區域選舉；12選區為平地原住民席次；13到15選區則分別為山地原住民席次。