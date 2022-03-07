台積電要來了 學者憂高雄交通路網將更壅塞

中央推動大南方計畫，高雄近日各產業園區招商引資成果佳，包括路科、橋科、楠梓產業園區等產業、科學園區都有大廠進駐。加上台積電去年確定投資高雄，進駐中油高煉廠舊址。廠商進駐也引發交通動線討論，市議員黃香菽今開「高雄新設科學園區聯外交通」公聽會，學者認為，現階段高雄交通壅塞情形嚴重，如未善加規畫園區周邊交通無法負荷，塞車車流更會影響市區交通。

黃香菽指出，楠梓人口日益增多，未來廠商進駐後勢必帶來大量車流，應超前規畫相關動線。包括水管路打通，串聯台17線，讓水管路直通楠梓，讓民眾不再迷航在楠梓百慕達中。

義守大學副校長李樑堅指出，國道1號鼎金系統交流道目前在接國10下仁武交流道已是常態性壅塞，平常等候線常常超過2公里，未來產業園區陸續開發完畢後，交通慘況可想而知。李樑堅認為，中央、地方交通單位應成立跨部會整合平台，共同研擬完整交通方案，「盤點潛在的交通瓶頸點，究竟是要新闢，還是替代道路，都須完整評估。」

學者籲， 一定要事先模擬各產業園區的交通狀況，絕對不要等興建完成，才發現問題沒解決，到時車流進來後就會更加難解。李樑堅指出，大發、和發工業區周邊交通的瓶頸就是最好的例子，園區啟動前就要確認交通疏運規畫。

交通局表示，已與經發局合作，提撥產發基金980萬元進行高煉廠聯外道路規畫、研究。另交通局也研議國道10號增設仁武、大社交流道，希望爭取經費進行可行性研究，目前高屏第二東西快速公路已送至環保署進行第二階段範疇界定。

有「楠梓百慕達」之稱的楠梓區楠陽陸橋，因匝道、環道聯通交錯，經常有騎士迷路、誤闖，惠豐里長張翼麟表示，此處幾乎天天上演機車迷航記，雖然交通局有提改善計畫，但動線本來就太複雜，加上多處閘道難以治本，「應該把立體陸橋打掉，以前平面圓環比較好」。

張翼麟說，不少騎士覺得陸橋難走，就改走小巷道通往工業區，造成惠豐里的巷道在上下班時間塞滿車輛，車速過快也造成車禍不斷。如果不善加規畫，增加聯外道路，未來產業入駐後，在地人和新居民都會怨聲載道，交通亂象也會更加惡化。

針對楠陽陸橋交通混亂情形，高雄餐旅大學航空運輸管理系治理教授陳福川指出，楠梓百慕達連在地人都常常騎錯，更不用說外地人常常誤闖，甚至是汽車誤駛機車道等危險情形，「這些都需要靠宣導、管理和執法來處理。」交通局表示，近年分階段改善，包括牌面改善、機車使用顏色導引等，長期希望楠梓、橋頭鐵路地下化後再來調整路型。