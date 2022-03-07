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大小龜山分割近百年 高市府執行見城之道重現古城
高雄市政府自2017年推動歷再造歷史現場計畫，6年內完成多建左營舊城硬體重建，今年將執行見城之道工程啟動，要將被分割近百年的大小龜山縫合，搭建全長約770公尺的模擬城牆的空橋，力拚11月完工，讓見城計畫邁入新里程碑。
左營舊城，前稱為鳳山縣舊城，於1722年改建也是台灣首座石城，歷經從清代、日治，二戰前，日本為配合南進政策於及打通左營火車站及軍港要道，於1930年代在龜山闢建道路，讓龜山分成大小龜山，該道路也是現今的勝利路。
歷經近百年的時間，2016年時任文化局長的史哲，提出見城計畫，並獲文化部支持，市府於2017年推動再造歷史現場專案計「左營舊城見城計畫」，經歷年推動的見城館，修復東門段、北門段及西門段城牆，及完成南門口公園與東門護城河通水等各項工作。
市府文化局指出，這次見城之道，經專家學者討論，由舊城內見城館外開始，往北沿著舊城牆穿越樹林及停車場，連接大龜山串接至小龜山，再接回大龜山原有步道，將道縫合分開近百年的大小龜山，也修補舊城風水。
副市長史哲說，「見城」含有見證及重建的含意，是現代面對珍貴歷史資產的方式；此外，左營舊城雖非台灣最早的城池，但城牆原貌保留五城以上，且九成土地所有權仍是國家所有，土地取得相對單純，未來將藉城牆串接與縫合成就「3公里穿越300年」讓舊城歷史再現，落實城市歷史紋理再現。
文化部長李永得說，見城計畫文化部已核定7.2億元經費，加上市府預算，整個古蹟修復與再利用計畫，共花費超過10億以上，也是目前台灣最大規模國定古蹟修復與再利用計畫。
李永得還說，左營舊城見證台灣300年來不同時代的故事，是重要文化資產，今天的見城之道將縫合過去時代遺留的建設與破壞，縫合大小龜山重現古城。
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