303大停電造成遺體退冰軟化 殯葬處：輔導私人業者備電

303全台大停電，高雄為重災區，部分區域停電超過10小時。市議員黃捷當時接獲民眾陳情，因兒子遺體在殯儀館冷凍櫃，停電面臨退冰困境，相當憂心。高市民政局殯葬處第一時間否認此陳情訊息，但經查確實有私人業者無備用電源，殯葬處表示，為避免延宕治喪事宜，將輔導業者儲備備用電源，因應突發停電。

黃捷的訊息傳出後，殯儀處當下澄清，高雄市政府殯葬館有預應方案，停電當下備用發電機會立即運作，經查303停電當天，市殯冷凍櫃、火化場及禮廳皆正常運作，治喪事宜沒有受影響。

殯葬處當時也說明，停電後3分鐘內發電機會啟動運轉，303當天橋頭區在上午10點、鳥松區在下午2點多復電，停電期間一殯（鳥松）及二殯（橋頭）民眾的治喪皆順利完成，沒有民眾反映大體有退冰疑慮，將持續維持各項設施正常運作，提供市民優質的治喪環境。