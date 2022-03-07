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高雄輕軌大順路工程惹民怨 交通局增58席臨停彎應急

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌二階工程如火如荼進行中，力拚2023年底全線完工通車，大順路沿線停車格因輕軌工程塗銷，加上工程圍籬造成道路縮減，商家卸貨不易，造成民怨。交通局目前規畫58席臨停彎，高雄高工立體停車場也正興建，完工後預計有470格汽車位、180格機車位。

大順路沿線巷道住家說，大順路每天上、下班時間都塞車，有些駕駛乾脆繞道開進巷子，造成巷子車流增大，也增加巷道住民的危險，希望開進巷子的駕駛都能放慢速度，因周邊多是老舊透天厝，都有長者行走期間。

為滿足民眾上下車、裝卸貨需求，交通局在橫交道路如寶興路、自由二路等新增畫設機車格455席，另與捷運工程局檢討大順路段道路剩餘空間，在每街廓增設黃線型臨停彎，提供用路人臨停上下客、裝卸貨使用，原則每街廓至少規畫1席以上，目前已完工58席臨停彎。

交通局表示，目前輕軌二階工程進入大順一路、大順二路，因交維、安全考量，取消沿線路邊汽車位345格、機車位573格，令也盤點沿線周邊共有6446格小型車停車空間，根據統計尖峰時段仍有剩餘2043格可供使用。機車格位部分則也路外停車場451格。

交通局也呼籲，人行道是行人行走空間，市民勿將車輛停放於人行道，沿線都會加強取締，避免以身試法，影響荷包。

高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌工程進入大順路段，因交維因素沿線路邊停車格取消，交通局規畫臨停彎供民眾使用。記者林巧璉／翻攝

人行道 高雄輕軌 停車場

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