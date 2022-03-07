高雄六龜妙崇寺旁野溪護岸復建 議員促增經費顧偏鄉

高雄市前市長陳菊今天走訪旗津，被認為有多層意義，一來是力挺走過疫情風暴的家鄉，也被解讀有幫子弟兵市議員簡煥宗助攻意味。高雄市議員旗鼓鹽選區綠營初選面臨初選三搶二激戰...

2022-03-06 17:59