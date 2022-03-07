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高雄六龜妙崇寺旁野溪護岸復建 議員促增經費顧偏鄉

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全，水利局緊急修路、復育邊坡。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全，水利局緊急修路、復育邊坡。記者林巧璉／翻攝

去年8月豪大雨造成高雄市六龜區妙崇寺旁野溪，台27線舊潭橋上游約200公尺處，溪岸邊坡崩塌，連帶造成上方社區道路毀損阻斷通行，影響民宅安全和農計。水利局編列1170萬元修路、復育邊坡，預計7月底完工。

市議員朱信強指出，去年災後市府緊急搶通道路，讓農民能將蓮霧、梅子、龍鬚菜等農作運出、販售，但長期規畫仍希望中央、地方都能更重視偏鄉的道路安全，編列更多預算投注在道路養護、修復，才能確保居民在汛期時的出入安全和農業運輸。

水利局表示，去年豪雨災後，台27線舊潭橋上游200公尺處大規模崩塌，當時會同里長、居民現地勘災討論改善對策，災後復建工程重點為施設擋土牆穩定坡腳，防止災情擴大繼續崩塌，復育邊坡及修復道路恢復通行。

水利局指出，工程已於2月24日開工，工期預計180天，將全力控管在7月底完工，完工後將解決邊坡崩塌問題，保障民宅和社區通行安全，更能促進農產運輸便利。水利局也提醒，施工期間有重機具進出，將責請承商做好交維布設、夜間警示，民眾行經周邊路段時，須遵守現場指揮，改行替代道路並注意指示標誌通過。

去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝
去年8月豪大雨，造成高雄六龜邊坡崩塌，道路毀損影響民宅與通行安全。記者林巧璉／翻攝

水利局 崩塌 災後

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