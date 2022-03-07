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祈求疫情消弭、戰爭永息 高雄佛光山辦線上祈福法會

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
薰壇灑淨。圖／佛光山提供
薰壇灑淨。圖／佛光山提供

佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會5、6日在高雄市大樹區佛光山大雄寶殿成佛大道舉行，該法會由佛光山寺主辦、國際佛光會中華總會承辦，也恭請佛光山住持心保和尚、退居和尚心培和尚等12位大師主法，祈求疫情早日消弭，戰爭永息，世界和平。

祈福法會的會場中，以藍、黃、紅、白、橙五種色條元素的「佛教教旗」象徵人類和睦共存、世界和平及真如不二的意涵；壇場上寫著「禪、淨」二字，代表「解在一切佛法，行在禪淨共修」，如鳥之雙翼缺一不可。

法會正中央設計佛光會會徽代表圓融無礙，每個人心中都能清淨無染，不生不滅這是佛光山開山星雲大師從1993年所訂下佛光人每年共修的功課，至今未曾間斷過。

佛光山常務副住持慧傳法師致詞提到，「病毒無情，人間有愛」，指出疫情造成全世界的傷害，卻也激發大眾互助的心，佛光山與佛光會行持菩薩道，「財施、法施、無畏施」；尤其在信徒香會後舉辦禪淨共修，是希望全球佛光人都能延續星雲大師出家後的不忘初心，度化眾生慈心悲願，跟隨大師腳步，完成人間佛教的願心。

這場法會透過人間衛視、國際佛光會中華總會YouTube網路直播，與全球五大洲40個國家地區，近百個協會佛光人，不分時間、空間同步修持，藉由信願念佛淨化當下信念。

近年受疫情影響，改為線上直播，增加全球五大洲同步修持人數，俾利更多海外佛光人共襄盛舉；故法會使用文疏語言，有中、英、日、韓、越南文、西文、法、葡、荷蘭、德、比利時、挪威、丹麥、瑞典文等14種，創下歷年新高。

佛光敦煌舞團演出。圖／佛光山提供
佛光敦煌舞團演出。圖／佛光山提供
「佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會」，3月5日於佛光山大雄寶殿成佛大道舉行。圖／佛光山提供
「佛光山2022年禪淨共修獻燈線上祈福法會」，3月5日於佛光山大雄寶殿成佛大道舉行。圖／佛光山提供

佛光山 法會 疫情

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