當季金門牡蠣恐遭殃？ 塔山發電廠鄰近海域疑漂油汙

金門有民眾昨傍晚在塔山發電廠碼頭發現，臨近海域出現疑似有油汙，並向金門縣議員董森堡反映及通報。電廠指出，人員當下巡視並回報，近期無相關輸油作業或異常情況，今早清晨已無油汙；金門環保局表示，將請有關單位調閱出港紀錄及加強巡查，避免不肖船舶丟棄或排放有害物質，若經發現最高可處150萬元罰鍰。

環保局昨接獲通報，塔山發電廠輸油棧橋碼頭臨近海域疑有油汙漂浮，塔山發電廠立即派員巡視及回報，但無異常情形，且碰上天色昏暗，因此今上午9時由董森堡、環保局長楊建立、建設處長李有忠、金門區漁會總幹事許丕煌、海洋保育署金門海洋保育站長徐維駿及縣府相關人員前往會勘，釐清油汙來源。

環保局指出，依民眾提供照片推測可能為汽柴油等輕油種；台電公司塔山電廠葉國佐廠長說明，清晨時分目視海面已無油汙，相關單位現場確認台電輸油排程近期未執行輸油作業，且現場油汙防制設施均為正常運作，確認並非台電造成油汙外洩，研判應屬偶發事件。

環保局表示，因電廠鄰近水頭碼頭，來往船隻眾多，因此楊建立也請港務處及岸巡單位協助調閱出港紀錄，並藉由船隻航行軌跡釐清油汙可能來源，另也請海巡單位針對汙染高風險海域增加巡查頻率，避免不肖船舶丟棄或排放對海洋及環境有害之物質，影響海洋環境生態。

環保局提醒，來往船舶的廢油水請務必妥善貯存回收，勿任意排放於海上，否則將依違反海洋汙染防治法第29條，處以新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，呼籲船舶所有人及民眾若有發現相關情形，應主動通知相關單位，共同維護海洋生態。