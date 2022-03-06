金門塔山發電廠碼頭海域油污 排除台電外洩查來源
昨天傍晚金門台電公司塔山發電廠輸油棧橋的碼頭海域出現油污，環保局推測為汽柴油等輕油種，確認排除台電油污外洩，同步調閱船隻出港紀錄，今天安排會勘釐清來源。
金門縣政府今天發布新聞稿指出，依民眾提供照片推測可能為汽柴油等輕油種，後經塔山發電廠工作人員派員巡視並回報近期無輸油作業、輸油管線及油槽區均無外洩等異常狀況，確認並非台電公司造成油污外洩，研判應屬偶發事件。
新聞稿提及，昨天傍晚接獲油污訊息，天色已暗海面視線不佳，邀集相關單位今天上午現場會勘。因塔山電廠鄰近水頭碼頭，來往船隻眾多，協請港務處及岸巡單位協助調閱出港紀錄，並藉由船隻航行軌跡釐清油污可能來源。
環保局提醒，往來的船隻廢油水必須妥善貯存回收，勿任意排放於海上，否則將依違反海洋污染防治法第29條，處以新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。
金門縣政府表示，近期正值牡蠣肥碩美味季節，本次油污為偶發事件，初步排除對附近養殖業的影響，持續瞭解後續發展，共同維護地區海洋資源環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言