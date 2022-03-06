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金門塔山發電廠碼頭海域油污 排除台電外洩查來源

中央社 / 金門縣6日電

昨天傍晚金門台電公司塔山發電廠輸油棧橋的碼頭海域出現油污，環保局推測為汽柴油等輕油種，確認排除台電油污外洩，同步調閱船隻出港紀錄，今天安排會勘釐清來源。

金門縣政府今天發布新聞稿指出，依民眾提供照片推測可能為汽柴油等輕油種，後經塔山發電廠工作人員派員巡視並回報近期無輸油作業、輸油管線及油槽區均無外洩等異常狀況，確認並非台電公司造成油污外洩，研判應屬偶發事件。

新聞稿提及，昨天傍晚接獲油污訊息，天色已暗海面視線不佳，邀集相關單位今天上午現場會勘。因塔山電廠鄰近水頭碼頭，來往船隻眾多，協請港務處及岸巡單位協助調閱出港紀錄，並藉由船隻航行軌跡釐清油污可能來源。

環保局提醒，往來的船隻廢油水必須妥善貯存回收，勿任意排放於海上，否則將依違反海洋污染防治法第29條，處以新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

金門縣政府表示，近期正值牡蠣肥碩美味季節，本次油污為偶發事件，初步排除對附近養殖業的影響，持續瞭解後續發展，共同維護地區海洋資源環境。

金門 台電

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